Martin je stotič daroval kri. »Zadoščenje je, da nekomu pomagaš« (FOTO)

V Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je spet potekala posebna slovesnost. Po tem, ko je pred dnevi dolgoletni prostovoljni krvodajalec, Mariborčan Jože Damiš stotič daroval svojo kri ter postal 217. vitez krvodajalstva v Sloveniji – naziv, ki ga dosežejo le najbolj zvesti prostovoljci, ki kri darujejo stokrat, je sedaj podobno dejanje doletelo Martina Predana z Zgornje Polskave, v občini Slovenska Bistrica.

Ker je tudi kri daroval stotič, so se mu v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor s simboličnim darilom zahvalili za plemenita dejanja. Ob tem so mu zahvalili tudi, da je za prostovoljno krvodajalstvo navdušil tudi svoje družinske člane. Tako je žena tokrat darovala kri že 25-ič, krvodajalke pa so tudi vse štiri njune hčerke.

Žena je tokrat darovala kri že 25-ič. FOTO: O. B.

Novi vitez krvodajalstva izpod pohorskih hribov, Martin Predan, ki je kri prvič daroval leta 1991 v vojski, je skromno povedal, da »nikoli ne vemo, kdaj bomo tudi sami potrebovali pomoč v obliki krvi.« In zato z veseljem pomaga sam, enako pa tudi njegove družinske članice. Zanj osebno je največje »zadoščenje, da nekomu pomagaš.« Sam se še posebej zaveda pomena te solidarnosti in zato bo nadaljeval z darovanjem krvi vse dokler mu bo zdravje dovoljevalo oz. dokler ga starostna omejitev ne bo zaustavila.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.