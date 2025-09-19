Poglejte, kaj sta skupaj počela Martin Golob in Aleksander Čeferin (FOTO)

»Delo ne bo nikoli lažje. Dela je vedno prek glave. Vsi se še spomnite, v kakšnih razmerah smo začeli pred 20 leti. Zdaj smo ponosni, da je Občina Grosuplje investirala v ta nogometni park. Verjamem, da bo kdaj tudi kak odmeven transfer iz našega kluba, to nam bo pomagalo pri rasti in razvoju,« Andraž Zrnec, predsednik NK Brinje, v sredo ni skrival navdušenja. Njemu in ekipi, predvsem pa mladeži, ki trenira v NK Brinje, so se uresničile sanje: klub je dobil primerne razmere za delo in razvoj.

Ob slavnostnem odprtju sta na novi ploščadi prvi mož Uefe Aleksander Čeferin in grosupeljski župan dr. Peter Verlič odkrila tudi spominsko ploščo. FOTOGRAFIJE: Drago Perko

Po podatkih grosupeljske občine je vrednost vseh del v kompleksu, v katerem so štiri igrišča, znašala 4,8 milijona evrov. Občina je pri tem pridobila 260.000 evrov od Nogometne zveze Slovenije v okviru črpanja infrastrukturnih sredstev iz Uefinih programov Hattrick V in VI, uspešna pa je bila tudi na javnem razpisu za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2025, na osnovi katerega bo prejela 250.000 evrov nepovratnih sredstev.

Kompleks sestavljajo štiri igrišča, glavno ustreza prvoligaškim standardom Nogometne zveze Slovenije. Gradnja Nogometnega parka Brinje se je začela lani poleti in je potekala v dveh fazah. Na glavnem igrišču so imeli oktobra lani novo zelenico, zgradili so nov zalivalni sistem, uredili ustrezno odvodnjavanje, igrišče opremili z razsvetljavo, uredili pa so tudi novo ploščad in nanjo namestili tribuno s 492 sedišči z VIP-ložo. V drugi fazi so zgradili novo pomožno igrišče z naravno travo, zalivalnim sistemom in odvodnjavanjem, na obstoječem pomožnem igrišču z umetno travo so zamenjali igralno podlago, med drugim so ob igrišče postavili tribuno za približno 200 gledalcev. Zgradili so še manjše pomožno igrišče z umetno travo.

Člani in veterani so takoj preizkusili zelenico.

Za mlade rodove se v Grosupljem ni bati.

Naj živi nogomet, naj živi Grosuplje

»V veliko čast in veselje mi je, ker lahko skupaj z vami odprem ta čudoviti športni park. V časih, ko so otroci preveč za računalniki in preveč zaprti v sobah, je športna infrastruktura še kako pomembna. Ni naključje, da je tole zraslo v Grosupljem. Občina z županom Petrom Verličem na čelu ogromno vlaga v infrastrukturo, vsa čast in globok poklon za to. Moram omeniti tudi ministra Matjaža Hana, za katerega sem vesel, da je minister za šport. Minister Han je dosegel, da se mnogo več investira v šport, kot se je. Hkrati pa bi morala država vedeti, da šport pomeni mnogo več kot le šport. Šport pomeni, da so mladi bolj zdravi, da jih je manj v kriminalu, več na igrišču. Žal mi je, ker ni vse v moči ministra Hana. A če le omenim davčno politiko, ki je ena najmanj ugodnih v vsej Evropi. Tukaj bi morali narediti več,« je povedal Aleksander Čeferin.

»Absolutno moram omeniti mojega prijatelja Radeta Mijatovića, predsednika Nogometne zveze Slovenije. Verjemite, da jaz vem, da je NZS ena najbolj vzornih zvez v Evropi. Morda bo kdo med temi mladimi postal Ronaldo, Messi, Šeško ali Oblak. A to ni najbolj pomembno. Bistveno je, da prek nogometa spoznavajo prijatelje, se družijo. Da spoznajo, kako pomembna sta kolektiv in sodelovanje v njem. Pomembno je tudi to, da se prek nogometa naučijo izgubljati. Mladi danes neradi izgubljajo. Včasih v življenju tudi izgubimo. A če ne izgubimo, na koncu tudi ne zmagamo. Nazadnje pa bi še izkoristil priložnost in povedal, da sem zelo vesel, da sem v domačem kraju: naj živi nogomet, naj živi Grosuplje,« je še povedal.

Da bo križ Pedra Opeke našel posebno mesto v klubu, bo poskrbel predsednik kluba Andraž Zrnec.

Križ z Madagaskarja

»Nastopati in govoriti po Aleksandru, in še v Grosupljem, ni lahko, a se bom potrudil,« je začel minister Matjaž Han. »Odpiramo športni park, ki je mnogo več kot le igrišče in tribune. To je prostor, kjer bodo otroci rasli, se učili ekipnega duha in, kar Slovenci znamo: sanjali velike sanje. Smo mala država, a dokazujemo, da znamo stopati ob bok največjim. Imamo vrhunske ekipe in posameznike. Mednje zagotovo sodi Aleksander Čeferin. Ponosni smo, da ga imamo. Ko pride na kakem področju do zadrege, nam še kako prav pride dejstvo, da je naš rojak Aleksander Čeferin predsednik Uefe. Če imaš voljo, srce in znanje, so ti sanje dovoljene. Šport je nekaj več. Hvala bogu, to nas Slovence ne deli. Če želimo dvigniti slovensko zastavo zelo visoko, potrebujemo levo in desno roko. Ko bomo to spoznali, za Slovenijo ne bo meja!« je povedal minister Han.

»Če želimo dvigniti slovensko zastavo zelo visoko, potrebujemo levo in desno roko. Ko bomo to spoznali, za Slovenijo ne bo meja!« je povedal minister Han (četrti z leve).

»Pa ga imamo, Nogometni park Brinje,« je dejal župan dr. Peter Verlič. »Zrasel je tu, kjer je bilo že prej nogometno igrišče. Zrasel je v središču Občine Grosuplje, v središču mesta Grosuplje. Pravzaprav v srcu mesta Grosuplje. In tudi zato je verjetno tukaj na ploščadi tudi srce, ki tiktaka za Nogometni klub Brinje Grosuplje, pa tudi za vso občino.«

Po nagovorih in slavnostnem odprtju je besedo dobil še domači župnik Martin Golob. »Ko sem se pripravljal na blagoslov, sem svoj pogled usmeril k temu križu, ki sem ga leta 2023 dobil od Pedra Opeke, slovenskega misijonarja na Madagaskarju. Tam je zgradil veliko skupnost Akamasoa, kjer živi 15.000 ljudi. Ob obisku mi je dejal, da za delovanje skupnosti ni dovolj, da gradi le hiše, cerkve, zdravstvene domove in šole, nujen je tudi športni park. Pedro Opeka se zaveda, da nogomet pomaga graditi zdrave medsebojne odnose. Zato sem se odločil, da vam, g. Andraž (predsednik NK Brinje, op. a.), podarim ta križ. Naj bo nekje v klubu. Pa da se boste zavedali, da niste sami, ampak da vas podpiramo. Želim si, da rastete kot skupnost, da boste tekmovali, sodelovali, gradili prijateljstva in da se nihče od mladih na samem ne izgubi,« je povedal Martin Golob, potem pa blagoslovil športni objekt. Ekipi članov in veteranov sta ga takoj preizkusili.