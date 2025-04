Poglejte, kaj je počel župnik Martin Golob na traktorju (FOTO)

V Grosupljem in okolici ne manjka kmetov, ki po težkih trenutkih pogledujejo tudi k nebu. Ko se namreč nad njihove tovarne zberejo črni oblaki, jim včasih, kot pravijo, pomaga le bog.

Zato niti ne čudi, da jim je v veliko pomoč tudi znani domači župnik Martin Golob, s katerim so člani Strojnega krožka Kmetovalec Grosuplje pripravili že četrti blagoslov traktorjev in kmetijske mehanizacije; v ta namen pa so se zbrali na parkirišču pri župnijski cerkvi sv. Mihaela v Grosupljem.

S traktorjem in slovensko zastavo so se ponosno pripeljali v Grosuplje.

To je naša vera

»Prihajamo s kmetije. Kmečki ljudje smo najbrž tudi nekoliko bolj verni ... Stremimo k veri in to nam veliko pomeni. V priprošnjo bogu dajemo zato za dobro letino, za varno vožnjo, priporočimo se, da nam bodo tudi stroji služili. To je ta naša vera,« nam je Blaž Jaketič, predsednik strojnega krožka, povedal, zakaj se priporočajo tako množično za blagoslov.

Pred leti je Martin Golob prišel za župnika v Grosuplje. Domačini so ga hitro sprejeli in vzeli za svojega. »Spomnim se, kako sva bila skupaj na nekem dogodku in sva se pogovarjala. Hitro se nama je porodila ideja, da bi naredili skupaj še blagoslov kmečkih strojev in traktorjev oziroma vse kmetijske mehanizacije,« se je naš sogovornik spominjal, kako se je rodila ideja tega blagoslova traktorjev in kmetijske mehanizacije. Bilo pa je še nekaj dodatnih razlogov ...

Priljubljeni župnik jih je nagovoril.

»Kmetom se vse prevečkrat dogaja, da smo prikazani bolj v slabi kot pa v dobri luči. Pa čeprav vsi tisti, ki tako mislijo, pozabljajo, da brez kmeta pač ni hrane. Tudi zato se nam zdi, da so takšni dogodki in takšni blagoslovi še kako pomembni,« je nadaljeval Jaketič.

Ker je bilo precej mladih fantov, sem jim povedal, naj se poročijo in da imajo čim več otrok.

Fejst možakarji

»Tudi letos je bil odziv dober. Zbrali smo se kmetje iz naše občine in Dobrepolja, skupaj nas je bilo okoli 70, lani jih je bilo še kakšnih deset več,« nam je Jaketič brž postregel s podatki.

»Blagoslov se zgodi vsakič ob 12. uri, ko smo se tudi tokrat zbrali na parkirišču ob cerkvi. Martin Golob je tudi to pot poiskal kakšen traktor oziroma mehanizacijo, kamor je lahko splezal in nas nagovoril. Nakar smo mu prisluhnili. Martin Golob tako ali tako vedno pove lepo po domače, da vsi razumemo njegove pridige. Prav vidi se, da je tudi Martin s kmetov in da nas razume,« je še povedal Blaž Jaketič, kmet z Žalne, ki skrbi za 40 krav.

Kdo ve, morda pa bo kmetom po blagoslovu vendarle kaj lažje.

»Veste, biti kmet je zame resnično velika čast, tako sem bil tudi vzgojen,« je še poudaril in ni pozabil povedati, da so po koncu blagoslova tudi nekaj pojedli, prigrizek je pripravil kar župnik Martin. »Ta blagoslov mi veliko pomeni, rad se srečam z njimi, pa da jim damo malce podpore in korajže,« je po zaključku povedal priljubljeni Martin. »Tudi veliko otrok vselej pride, saj jih to še kako zanima. Vesel sem in hvaležen. Zelo fejst možakarji so, trudijo se in trdo delajo. Najprej sem se jim zato zahvalil za vse, kar delajo. Naša lepa pokrajina namreč ne bi bila tako lepa, če ne bi bila tako lepo obdelana. Pa hvaležen sem jim, ker nam pridelajo tako dobro in zdravo hrano. Svetoval sem jim tudi, naj ne pozabijo nase. Da naj imajo čas za družino in počitek. Ker pa je bilo tudi precej mladih fantov, sem jim povedal, naj se poročijo in da imajo čim več otrok. Saj na kmetih sam nimaš kaj početi. Ob čemer naj nikakor ne pozabijo tudi na to, da smo v celoti odvisni od narave,« je slednjič strnil svoje vtise po letošnjem blagoslovu.