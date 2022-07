Marta Kos tarča kritik, tako so jo diskretirali po Kučanovi objavi

Kandidatka za predsednico republike Marta Kos, podpredsednica Gibanja Svoboda, ima podporo prvega predsednik republike Milana Kučana. Ta je za N1 dejal, da glede nje in njenih sposobnosti nima pomislekov, vendar pa ima sistemski pomislek. Zdi se mu namreč sistemsko nesprejemljivo, da bi bili na treh ključnih položajih v državi – predsednika republike, predsednika vlade in predsednika državnega zbora – trije vodilni ljudje iste stranke. Na Kučanove pomisleke se je že odzval Robert Golob, češ da »včasih tudi on ustreli kakšnega kozla«, zdaj pa se je nanje z zapisom odzvala tudi Marta Kos.

»Prvi predsednik Milan Kučan pravi, da nima pomislekov glede mene in mojih sposobnosti, to cenim. A njegovo tezo o sistemskem pomisleku zdaj nekateri izkoriščajo, da me poskušajo diskreditirati, še preden se je volilna kampanja začela,« je uvodoma zapisala.

»Razumem legitimnost pomisleka prvega predsednika in verjamem v njegovo dobronamernost. A še toliko bolj verjamem v lastno sposobnost samoomejevanja, zato bi veljalo ta legitimni očitek najprej skupaj premisliti, nato pa tudi uveljaviti nekaj dodatnih varovalk,« je zapisala in jih objavila v petih točkah.

Med drugim je nekdanja tiskovna predstavnica Drnovškove vlade odgovorila: »Ko se je dr. Drnovšek, dotedanji predsednik vlade, lotil kandidature za predsednika republike, so ga vprašali podobno vprašanje: ali se ne bo s tem okrepil monopol ene stranke nad ključnimi funkcijami države? Odgovoril je, da bo z njegovim morebitnim odhodom na predsedniško funkcijo stranka izgubila, saj se bo morala na novo vzpostaviti. Če parafraziram svojega nekdanjega šefa in vzornika: dobro bo za Slovenijo, težko pa za stranko. Toda pred takšnimi odločitvami v resnici ni dileme: vedno se je treba postaviti v dobro skupnega, ne stranke. So pa v parlamentarni demokraciji prav stranke inštrument, s pomočjo katerega je skupno dobro mogoče učinkovito doseči. Kandidiram kot podpredsednica stranke, ki sem to postala teden dni pred volitvami, ko me je dr. Golob prosil, da »vskočim« zaradi njegove odsotnosti po okužbi s covidom. In zdaj sem zato kar naenkrat »sistemsko nesprejemljiva« - četudi sem svoja kritična stališča vedno izražala kot nestrankarska, neodvisna državljanka,« pravi.

Kosova je še dejala, da pomisleke glede »sistemske nesprejemljivosti« so po prvem predsedniku »z neprikritim veseljem povzeli tako njegovi politični bližnjiki kakor obe moji dosedanji protikandidatki (le da jih je ena obtežila z oznako »orbanizacije«, druga pa »ogrožanja ustavnosti«. Pri tem je mislila na Natašo Pirc Musar in na Nino Krajnik.

