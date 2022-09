Marta Kos dobila ultimat, da se umakne? Tako nam je odgovorila

Mnoge je presenetilo, ko je Marta Kos iznenada zapustila predsedniško tekmo, pred dnevi pa še mesto podpredsednice stranke. Kosova je takrat dejala, da odhaja iz osebnih razlogov, medtem pa je več virov za N1 dejalo, da vendarle ni vse tako rožnato. Na na mizo naj bi dobila ultimat predsednika stranke Roberta Goloba, naj odstopi in pri tem navede, da je to storila iz osebnih razlogov, ali pa bo svet stranke seznanil z obremenilnimi informacijami o njej, kar bi privedlo do umika strankine podpore, navaja N1. Prav tako naj bi v stranki navedli, da ji javnomnenjske raziskave ne kažejo vstopa v drugi krog volitev, zato je čas za umik.

Umika se iz politike

Kosova je vztrajala, da nima okostnjakov v omari. Na naše vprašanje, zakaj se je odločila za umik iz volilne tekme in ali je njena odločitev sledila klicu iz stranke, nam je odgovorila le: »O svojem umiku iz slovenske politike ne želim govoriti.« Prav tako ni želela komentirati odločitve za odstop z mesta podpredsednice stranke.

Kljub zapletom v stranki pa ostaja članica Gibanja Svobode, le da se bo bolj posvetila nalogam, ki jih je opravljala pred svojim angažiranjem v stranki. »Opravljala bom svetovalske in coahing projekte v mojem s. p.-ju v Švici, zlasti na mednarodnem področju. In kot predsednica bom še naprej uspešno vodila Združenje slovenskih strokovnjakinj ONA VE,« nam je navedla.

Golobovo stranko smo vprašali, ali drži, da so Kosovi svetovali, naj se umakne iz predsedniške tekme, in ali obžalujejo, da se je odločila, kot se je, ter kateri dokumenti naj bi bili obremenilni zanjo. Iz stranke so bili z informacijami skopi. Navedli so le, da so vse komentarje na odstop Kosove od kandidature za predsednico republike že dali, in zapisali, da obžalujejo, da je odstopila s položaja podpredsednice stranke, niso pa ob tem navedli, da jim je žal tudi njenega umika iz predsedniške tekme.

Dodali so, da je vodstvo stranke »veselo«, da Kosova ostaja članica stranke.