Marširali so 300 kilometrov, ministrica Katič: »Nikoli ne smemo pozabiti«

Ko so osvobodilne sile med drugo svetovno vojno, 6. januarja 1944, na 300-kilometrski pohod iz Suhorja poslale XIV. divizijo, je ta končala svojo pot 21. februarja 1944. V bojih na tej mukotrpni poti je umrla tretjina borcev, tretjina je bila ranjenih. Če kje, je v Šaleški dolini še kako živ spomin na dogodke ob prihodu Štirinajste, že hudo zdelane vojske.

81. OBLETNICO so počastili.

Tudi letos so zato potekale številne spominske slovesnosti. Med njimi je bil 27. Kajuhov pohod od Kodruna v Lajšah do domačije Žlebnik v Zavodnjah, kjer družina Žlebnik skrbno ohranja kraj spomina nanj. Tam so se umetniku in narodnemu heroju Karlu Destovniku - Kajuhu, ki je 22. februarja padel tako rekoč pred domačim pragom, poklonili s cvetjem in venci. Množica je prisluhnila mladim v kulturnem programu, Moškemu pevskemu zboru Kajuh iz Velenja in Juretu Kodrunu, ki je ustvaril lik partizanskega pesnika.

Zaradi njih lahko govorimo svoj jezik

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je spomnila na pogum mladih borcev, ki so se v težkih razmerah na koncu svojih moči borili za svobodo in ki jim gre zahvala, da danes lahko govorimo slovensko in poslušamo slovenske recitale. Štirinajsta je bila poslana v te kraje, kjer je vladala neusmiljena fašistična agresija. Ljudje so trpeli, umirali, mladi pa so namesto v vrste nemškega okupatorja odhajali v partizansko vojsko.

Za kulturni program so poskrbeli tudi otroci.

»Nikoli ne smemo pozabiti, kako smo pridobili mir – to je odgovornost vsakega izmed nas. S tega mesta, kjer je padel Kajuh, naj gre sporočilo v dolino: storiti moramo vse, da ohranimo vrednote, za katere so mladi borci dali svoja življenja. Mir je krhka dobrina in moramo ga skrbno negovati,« je poudarila.