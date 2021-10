Marljive gospodinje dobile novo kuhinjo

Predsednica aktiva žena Slavica Petrovič, dolgoletna predsednica Savica Dominc, župan Branko Marinič in duhovnik, p. Jože Petek FOTOGRAFIJE: Slavica Petrovič, Friderik Likavec

Obujanje stare peke

Članice si prizadevajo obuditi staro peko in zanjo navdušiti tudi mlade.

Folklorno društvo Rožmarin Dolena ohranja ljudsko izročilo na različnih področjih, skrbi za novosti z izobraževanji, sodelujejo na gostovanjih in pripravljajo prireditve, nastope, razstave, srečanja in promocije. Letos so praznovali 40 let delovanja s prireditvijo v kulturni dvorani na Selih. Članice so v razstavo vložile veliko truda in idej ter pripravile slikovni material za prehojena leta dela.Predsednicapredano skrbi za delovanje društva, saj je vanj vključenih veliko članov in različnih skupin: odrasla in otroška folklorna skupina, Rebolj in Jurek, Ded nosi babo, rimske vestalke in aktiv žena.Aktiv žena deluje dobrih 25 let. Ženske so ga ustanovile z namenom prostovoljnega povezovanja in dviga izobraženosti gospodinj na področju kulinarike z organiziranjem kuharskih tečajev. V sekcijo je vključenih okrog 25 članic, predsednica pa je, dolgoletna članica in nekdanja predsednica FD Dolena. S pripravo jedi se uspešno vključujejo v celostno turistično ponudbo v občini Videm. V njihovem aktivu je tudi veliko mladih gospodinj, ki rade delijo izkušnje z bolj izkušenimi članicami. Skrbno pripravljajo srečanja, razstave, aktivno sodelujejo s preostalimi društvi v občini ter se udeležujejo gostovanj po vsej Sloveniji ter v sosednjih državah. Sodelujejo na tekmovanjih in razstavah.Lani so se vselile v čudovito obnovljeno kuhinjo, opremljeno z najnovejšimi kuhinjskimi aparati in pripomočki. Zdaj z veseljem postorijo vse, za kar jih poprosijo, in se rade odzovejo na prošnje občine ali domačih društev pri organizaciji pogostitev na prireditvah. Pripravljajo razna predavanja in izobraževanja. Lani so se odločile za peko potic, naše zaščitene domače slaščice. Tečaje vodijo mojstri peke in kuhanja. Letos so izvedle le en tečaj kuhanja, ki ga je vodil mojster. Članice skrbijo za promocijo in predstavitev domače hrane, za dvig njene kakovosti in omogočajo dostop do informacij in podporo vsem, ki bi se hoteli vključiti v promocijske aktivnosti predstavitve kulinarike v Halozah.Prizadevajo si obuditi staro peko in navdušiti mlade zanjo, hkrati pa želijo spodbuditi k sodelovanju vse, ki se v občini Videm ukvarjajo s turizmom, bodisi na kmetiji bodisi v vinski kleti. Pridne in delavne ženske prihajajo iz okoliških vasi, predvsem iz KS Dolena in KS Ptujska Gora, tudi iz sosednjih občin.