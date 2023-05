Markov sejem: Vsakdo je našel kaj zase (FOTO)

V Beltincih je znova zaživel Markov sejem, ki izhaja z začetka 19. stoletja. Po pisnih virih naj bi župnik Marko Žižek nekoč na druženje povabil duhovnike iz bližnjih župnij, sejmarjenje pa se je v Beltincih začelo že leta 1817, ko je kraj dobil trške pravice. Prvi zametki sejmov v Beltincih so se začeli ravno ob župnijski cerkvi sv. Ladislava.

Kuhali in pletli

Lepo sončno jutro na god svetega Marka je v središče kraja privabilo številne rokodelce in druge ponudnike obrti, ki so se predstavili na stojnicah. Obiskovalci od blizu in daleč so z veseljem prišli na Markov sejem in tako podprli ohranjanje tradicije. Po starem kmečkem pregovoru so namreč na god svetega Marka gospodinje na vrtu posadile kumare. Tako je sejem spet oživel in vsakdo je lahko našel kaj zase. Na njem so se srečali prijatelji, znanci in drugi, ki spoštujejo domačo obrt. Predstavili so se domače turistično društvo, katerega člani so cvrli langaše, člani KUD Melinci, ki so pekli prosene palačinke z različnimi nadevi, medičarstvo Celec iz Ratkovcev in Zrirap Beltinci s čaji, zelišči, sokovi in sadikami. Kmetija Maroša iz Melincev je na stojnici ponudila izdelke iz konoplje, proseno in ajdovo kašo, bučno olje, sok aronije in razne čaje. Štefka Balažic je predstavila izdelke iz gline, Tanja Moravec iz Vičancev pri Veliki Nedelji različne torbice, predpasnike, toaletne torbice, Valerija in Srečko Cer iz Črešnjevcev lesene izdelke, Ljuba Kološa torbe in drobno galanterijo.

Vrtec Beltinci je prikazal projekt o podnebnih ciljih in vsebini vzgoje ter izobraževanja, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je podarjala odpisane knjige, Klub Štrk iz Črenšovcev – bolniki po možganski kapi je predstavil ročna dela in spominke. Predstavila se je Ljudska univerza Murska Sobota s Študijskim krožkom Lipovci – Zavod za permanentno izobraževanje, in sicer s projektom Pletejo prihodnost. Brigita in Janez Smodiš iz Lipovcev sta ponosna na izdelke iz slame, Jože Horvat na pletenje košar iz šibja, Venčeslav Smodiš pa je pokazal, kako so nekoč iz šibja pletli ograje.

V kulturnem programu so nastopili Vrtec Beltinci, mešani pevski zbor Andreja Maroše v okviru domačega društva upokojencev, ljudske pevke Večernice, dramska skupina Veseli Vandrovci KUD Lipa, ansambel OŠ Beltinci in Prekmurska banda domače glasbene šole. Markov sejem so obiskali tudi stanovalci tamkajšnjega Doma za starejše Janka Škrabana Beltinci.