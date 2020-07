Marko Potrč šokiral vse: Zapiranje meje s Hrvaško že v 24 urah

Gre za teorijo zarote?



Po informacijah, ki krožijo v javnosti, naj bi policisti na južni meji tudi že prejeli depeše z navodili, kako postopati od jutri naprej. Vsebina in avtentičnost teh depeš še nista docela jasni. Razmere spremljamo v živo in vas bomo takoj obvestili, ko bo kaj več znanega.

Epidemiološka slika Hrvaške se naglo slabša

Število novih primerov okužb z novim koronavirusom se iz dneva v dan povečuje pri nas in pri Hrvatih. Kljub temu da je Hrvaška še vedno na t. i. zelenem seznamu držav, bi se po mnenju TV-voditeljautegnilo to že jutri spremeniti. Na facebooku je zapisal:»Že vsaj en teden naj bi bilo odločeno/zastavljeno, da sledi jutri, v petek 3. 7. 2020, tako imenovano zapiranje meje s sosednjo Hrvaško oziroma vsaj uvajanje karantene po prehodu meje. To sta mi povedali že dve osebi, ki sta blizu tako imenovanemu krogu odločevalcev.«Če to drži, se tovrstne odločitve ne sprejemajo na podlagi aktualnih dogodkov, temveč predstavljajo dogovorjen in usklajen načrt iz kakšnih drugih interesov, je prepričan voditelj.Ali informacije, ki jih je dobil Potrč, držijo ali pa gre za še eno teorijo zarote, bomo videli že v naslednjih urah. Hrvaška je sicer v torek zabeležila 54 novih okužb s koronavirusom , v sredo pa po neuradnih podatkih kar 70. Kazalnik, 14-dnevna pogostost na 100.000 prebivalcev, je že od 28. junija nad 10, kar je bila do nedavno meja za uvrstitev na zeleni seznam. Kljub temu je Hrvaška, tako je odločila slovenska vlada, še vedno varna država. Na naše vprašanje, ali so za Hrvaško podali predlog za umik s seznama varnih držav, in če niso, zakaj ne, so na NIJZ odgovorili samo tole: »Naloga NIJZ je redno spremljanje in ocena epidemiološke situacije v državah EU in schengenskega območja ter Balkana ter sporočanje podatkov.«