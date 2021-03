Marko Milič: Tako zmaga celotna ekipa

»Zame je promet kot ekipni šport. Če vsi spoštujemo pravila in odgovorno sodelujemo, zmaga vsa ekipa. K prometni varnosti prispevaj tudi ti, vozi odgovorno in se pripni!«

Nepripeta oseba lahko ob trku poškoduje sebe in druge potnike. FOTO: Getty Images

Pet razlogov, zakaj naj velja načelo: Red je vedno pas pripet

VARNI PO POLŽJE: 7 km/h je največja hitrost trka, pri kateri bi se lahko obdržali na sedežu s pomočjo rok in nog. To je na primer hitrost počasnega teka. NALETNA TEŽA: S povečanjem hitrosti se poveča tudi naša naletna teža. Že pri 30 km/h se poveča za sedem- do osemkrat. Kaj to pomeni v praksi? Naletna teža 80 kg težkega moškega pri 90 km/h znaša kar 6 ton. MANJ ŽRTEV: Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtni izid nesreče kar za polovico. HUDE POŠKODBE: Če med trkom niste pripeti, so lahko posledica resne poškodbe glave, prsnega koša, hrbtenice, medenice, spodnjih udov in notranjih organov. VARNOSTNI MEH: Nima nobene vloge, če ob trku ne boste pripeti.

Pri trku vozila, ki vozi s hitrostjo 50 km/h, na naše telo deluje enaka sila, kot če bi padli 10 m globoko. FOTO: Getty Images

​Ponovimo: Kako si pravilno pripnemo varnostni pas Usedete se v avtomobil in si najprej ustrezno nastavite vzglavnik tako, da je njegov vrh v višini vrha glave.

Višino zgornje pritrditve varnostnega pasu naravnate na svojo višino tako, da zgornji del varnostnega pasu teče čez sredino rame.

Pas ne sme biti preblizu vratu, prav tako ne sme zdrsniti z rame.

Spodnji del pasu mora potekati čez boke, in ne čez trebuh. Previsoko nameščen spodnji del pasu in ohlapen pas lahko povzročita hude poškodbe.

Ko se pripnete, se prepričajte, da je zaponka pasu dobro zapeta: zaslišite KLIK.

Preverite, da je varnostni pas poravnan in ni zvit.

Pas s potegom proti zgornji pritrditveni točki pravilno naravnate in zategnete. Pas se tako dobro prilega telesu.

Med vožnjo se morate pripeti v vseh vozilih, ki imajo vgrajene varnostne pasove – tudi na primer v avtobusu ali kombiju. Ključno je tudi, da se v avtomobilu dosledno pripnejo vsi sovozniki na vseh sedežih.



FOTO: Getty Images



Številke povedo vse: kar tretjina umrlih brez varnostnega pasu



Začenja se nacionalna preventivna akcija

Ali ste vedeli, da uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrt kar za polovico? Skoraj za toliko se zmanjša tveganje hudih poškodb in skoraj za četrtino tveganje nastanka lažjih poškodb tako pri voznikih kot pri sopotnikih.Prav zato naj vam pozivzleze pod kožo. Samo dosledna uporaba varnostnega pasu nas namreč ščiti pred hudimi posledicami prometnih nesreč.Oglejte si preventivni videospot z Markom Miličem:Podatki Javne agencije za varnost prometa kažejo, da je stopnja uporabe varnostnega pasu v letu 2020 pri umrlih voznikih osebnih avtomobilov večja kot v letu 2019. Lani je tako znašala 69 %, v letu 2019 pa 66 %.Od skupno 29 umrlih voznikov osebnih avtomobilov jih je 20 uporabljalo varnostni pas, 8 ne, pri enem pa ni bilo mogoče ugotoviti (ne)uporabe. Od 9 umrlih potnikov v osebnih vozilih dva nista uporabljala varnostnega pasu, stopnja uporabe torej znaša 78 %.Od skupaj 114 hudo poškodovanih voznikov osebnih avtomobilov jih je 87 oz. 76 % uporabljalo varnosti pas. Stopnja uporabe je bila največja pri lažje telesno poškodovanih voznikih osebnih avtomobilov, saj je varnostni pas uporabljalo 94 % oz. 2039 voznikov. Agencija za varnost prometa v ponedeljek, 8. marca 2021, začenja nacionalno preventivno akcijo, ki bo trajala do 14. marca 2021. Akcija je namenjena opozarjanju na pomembnost pripetosti z varnostnim pasom vseh potnikov v vozilu na vsaki, tudi najkrajši poti ter povečanju deleža pripetosti z varnostnim pasom. Agencija za varnost prometa je namreč z nedavno terensko raziskavo z opazovanjem stopnje pripetosti voznikov motornih vozil ugotovila, da še vedno preveč voznikov ne uporablja varnostnega pasu.V času nacionalne akcije bo Agencija za varnost prometa po vsej Slovenija razdelila več kot 10.000 informativnih gradiv, s katerimi bodo voznike spomnili na pomen uporabe varnostnega pasu in odgovornost za varnost vseh potnikov v vozilu. V akciji sodeluje 72 občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.Letos v projektu Pasavček 22.500 otrok iz 126 občinAgencija že 16. leto uspešno izvaja projekt Pasavček. Letos v projektu sodeluje kar 1176 skupin in oddelkov, skupno pa več kot 22.500 otrok iz 126 slovenskih občin. S projektom Pasavček spodbujajo otroke in starše k uporabi varnostnih pasov ter pravilni in dosledni uporabi otroških varnostnih sedežev med najmlajšimi udeleženci v prometu, torej pri otrocih, manjših od 150 cm.