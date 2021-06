Marjeta (74): Če bi videli svojca, ki je v komi dva meseca, bi si premislili

Delež cepljenih proti covidu 19 s prvim odmerkom je med ranljivejšo skupino nad 60 odstotki, v skupini 70–74 let celo 74-odstoten. Da bomo le z dobro prelepljenostjo premagali novi koronavirus, čivkajo že vrabčki, zdaj pa so o razlogih za cepljenje spregovorili tudi nekateri starostniki, ki so jih kamere Nijz ujele pred cepilnim centrom v Ljubljani.Na vprašanje, kako gledajo na cepljenje in kako bi odgovorili tistim, ki imajo o cepljenju pomisleke, soin, vsi starejši od 70 let, odgovorili takole:• Naj se gredo cepit. Če bi videli svojega svojca, ki je v komi dva meseca, bi se zagotovo premislili. Jaz sem imela svojega sorodnika, ki je bil na tem. Tako da naj resno jemljejo.• V redu je, nobenega čakanja, reakcije, zdaj imam drugo cepljenje.• Ne bi dal veliko na nestrokovne razlage, je pa pri vseh cepivih mogoč določen delež težav, tako pri Pfizerju, Moderni, Janssenu ... Naj se gredo cepit, ker bomo brez tega težko premagali bolezen.• Če ne bi bilo cepljenja, bi bilo veliko bolezni, ki smo jih ravno s cepljenjem izkoreninili.• Bili smo cepljenji proti črnim kozam, če ne bi, nas morda ne bi bilo več tukaj.• Ne razumem ljudi, ki se ne cepijo.• Prvič je bilo v cepilnem centru kot v mravljišču, drugič je bolje in je vse dobro organizirano in urejeno.Kaj vse so povedali, si lahko ogledate v videu: