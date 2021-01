Marjan Šarec priznal, zakaj namesto imena Karla Erjavca ne stoji njegovo ime

»Mi to moramo narediti, ker smo dolžni ljudem, ker to napovedujemo,« je na vprašanje, ali bodo zdaj v drugo vložili nezaupnico, v oddaji Odmevi na RTV Slovenija dejal Marjan Šarec, prvak LMŠ in nekdanji predsednik vlade. Pojasnil je, da to morajo storiti, da se zadeve izčistijo, da bo jasno, kdo je opozicija in kdo koalicija. Nekdanji premier verjame, da nezaupnica še vedno lahko uspe, ob tem pa opozarja, da je obstoječa vlada manjšinska, kar da dokazuje tudi to, da ne najdejo strokovnjaka za resor zdravstva, ali pa se, tako Šarec, bojijo glasovanja v parlamentu. O podpori Karlu Erjavcu za mandatarja je pojasnil, da ga je podprl tudi zato, ker so mu partnerji že poleti povedali, da ga v tem mandatu na tej funkciji ne vidijo. »Nujno pa je, da ta vlada odide,« je poudaril, zato to vlado lahko vodi tisti, tako Šarec, ki zbere dovolj glasov.



»Ker to je bolj štafeta mladosti kot kaj drugega,« je prevzem ministrstva za zdravje Mateja Tonina komentiral Šarec. Ocenjuje, da sistem štafete ne bo prinesel nič dobrega. Predsednik LMŠ je še izrazil mnenje, da je vse potekalo kot odloči Janša: »O vsem odloča sam, in zdaj ko je 'poslovodeči' na ministrstvu za zdravje, je prišel tudi končno do tega, da to uradno lahko vodi. Šele zdaj, ko gre za šolo, se je naslonil na Nijz in stroko, ker noče biti za nič odgovoren.«



Po Šarčevi oceni smo šole prezgodaj zaprli, vlada, da se ne drži svojih časovnic. Spomnil je na smučišča, potem na šolsko ministrico, ki je rekla, da bomo šole odprli, pa je predsednik vlade odvrnil, da ne ve, ali jih bomo odprli ...



Na vprašanje, da bi morala politika v času epidemije stopiti skupaj, je odvrnil, da je zanj pomembno, da je narod enoten: »Enotnost politike pa Janez Janša in Borut Pahor razumeta bolj kot enoumje.« Dodal je, da je bila ta vlada večinska, državni svet jim ni vlagal vetov, opozicijskih amandmajev niso sprejeli: »Za tako enotnost – hvala lepa.«

