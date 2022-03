Marjan pustil kmetijo in šel za župnika (FOTO)

Marjan Rola, župnik, ki vodi župnijo sv. Benedikta v Benediku, in soupravlja župnijo sv. Marije - Marijinega rojstva v Negovi, hkrati je dekan Dekanije sv. Lenart v Slovenskih goricah z desetimi župnijami, je pred dnevi praznoval 60-letnico življenja. Rodil se je 26. februarja 1962 na Zgornji Koreni, v župniji sv. Barbara.

Pogostitev po slovesni maši

Čeprav so starši pričakovali, da bo prevzel kmetijo, se to ni zgodilo, saj se je odločil, da bo postal duhovnik. Njegova prva služba kaplana je bila v župniji Ljutomer, nato je 17 let vodil župnijo Razkrižje, zadnjih 13 let, kot rečeno, vodi župnijo sv. Benedikta. V tem času so v cerkvi uredili talno gretje ter obnovili njeno notranjost in zunanjost, nabavili so tri nove zvonove. Ob obnovljenem župnišču je urejen prostor za darovanje sv. maš ob večjih praznikih in druženja faranov. Rola skrbi še za podružnično cerkev sv. Treh kraljev v Benediktu.

Župnik Marjan je spoštovan med vernimi in nevernimi. Življenjski jubilej je počastil z darovanjem nedeljske sv. maše, najprej v Negovi in nato v Benediktu. Ob obeh mašah so mu izrekali zahvale za vodenje župnij ter mu izročali spominska darila.

60 let je praznoval.

Pri daritvi sv. maše v cerkvi v Negovi sta mu v imenu cerkvenega sveta čestitala cerkvena ključarja Drago Cetl in Drago Mir, s šopkom rož se mu je poklonil okraševalec cerkve Anton Tunč Kramberger. V Benediktu so z njim somaševali p. Beno Lavrih, duhovnika, zlatomašnik Ivan Zajnkovič in mag. Janez Sraka, ter stalni diakon Vlado Orgolič. Slovesne maše se je udeležil tudi njegov oče, mati je žal že pokojna.