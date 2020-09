Marjan Menger na robu smrti, zdaj svari ljudstvo

Če ne bi Marjan Menger poznal znakov srčnega infarkta, ga danes verjetno ne bi bilo več med živimi. »S svojo zgodbo želim opozoriti ljudi, da bi bili pozorni na svoje počutje, sploh tiščanje v prsih in rami. Ob najmanjšem sumu, da bi lahko šlo za infarkt, naj nemudoma poiščejo zdravniško pomoč. Žal danes infarkt zaradi vse bolj stresnega načina življenja ne ogroža le starejših, pač pa vse mlajše, celo 20- in 30-letnike,« pravi 51-letnik iz Dolenjskih Toplic, sicer inšpektor ter vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Mirna Peč, Žužemberk in Dolenjske Toplice.Od lani ima dva rojstna dneva: prvega ima ...