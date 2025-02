Marjan Banfi in Franc Breznik sta gasica skupaj 100 let

Prostovoljno gasilsko društvo Črešnjevci, ki deluje od leta 1951, je opravilo svoj redni letni zbor članstva, katerega so se poleg članov društva udeležili Stanko Bratuša, poveljnik Gasilske zveze Gornja Radgona, radgonska županja in podžupan, Urška Tuš Mauko in Miran Dokl, ter delegacije iz sosednjih društev, PGD Gornja Radgona, PGD Orehovci in PGD Zbigovci.

Zbor FOTO: O.b.

Po izvolitvi delovnega predsedstva je svoje poročilo podal predsednik društva Daniel Vrbnjak, ki je poudaril, da je bilo lansko leto nekoliko manj stresno kot nekaj zadnjih let. Tako so lahko namenili nekaj več časa in aktivnosti naraščaju društva. Posebno ponosni pa so, da so uspeli urediti stopnišče izven doma, kjer so se izkazali bratje Klemenčič. Ob ureditvi stopnišča je bilo opravljeno preko 300 prostovoljnih delovnih ur. Še posebno pa je pomembno to, da so v društvu v lanskem letu uspeli pridobiti toliko mladih, da imajo sedaj svojo desetino.

Sicer pa so gasilci iz Črešnjevcev lani nabavili tudi nekaj nujno potrebne opreme. Društvo je lani imelo preko 15.000 evrov izdatkov, od tega je bilo potrošeno za stopnišče nekaj več kot polovica celotnega zneska. Veliki del porabljenih sredstev v lanskem letu je izviralo iz preteklih let. Načrtovano je, da bodo v letošnjem letu znašali celotni prihodki društva osem tisoč evrov, skupni izdatki pa naj bi bili kar trinajst tisoč evrov.

Zbor FOTO: O.b.

Potem ko so zbrani brez posebnih pripomb potrdili poročila vodstvenih funkcionarjev društva, je zbrane najprej nagovoril poveljnik Gasilske zveze Gornja Radgona Stanislav Bratuša, ki je poudaril, da je pohvalno, da je v društvu toliko mladih, da imajo ti sedaj svojo desetino. Sledil je nagovor županje Urška Mauko Tuš, ki je obljubila, da bodo gasilci iz radgonske občine tudi naprej deležni finančne pomoči. Županja se je gasilcem tudi zahvalila za njihovo dejavnost v lanskem letu. Podobno je menil tudi podžupan občine Gornja Radgona Miran Dokl.

Na tokratnem občnem zboru je bilo podeljeno nekaj odličij, ob tem velja posebej omeniti priznanje za 50 letno članstvo, ki sta ga prejela Marjan Banfi in Franc Breznik. Zbrani so bili ob koncu deležni prigrizkov in napitkov.