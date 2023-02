Mario Fafangel stopil pred novinarje: Posvetovalna skupina je ukinjena (VIDEO)

Posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa je končala svoje delo. Na današnji novinarski konferenci je pred medije stopil vodja skupine, epidemiolog Mario Fafangel, in dejal: »Nič ni pretresljivo novega. Epidemiološka situacija je stabilna. Valovi so. Nekih novih priporočil ni. Vstopamo v četrto leto covida in stvari so drugačne, kot so bile leta 2020.«

Pravi, da bo tudi Svetovna zdravstvena organizacija začela razmišljati o tem, ali covid ogroža svetovno javno zdravje. Pravi še, da je covid bolezen, ki se jo sistemsko obvladuje kot vse ostale.

Ker covid ne ogroža več javnega zdravja, pravi, da verjetno ni več potrebe po specifični skupini, ki bi svetovala in obravnavala covid kot nekaj posebnega. »Tako je prišlo do ukinitve posvetovalne skupine. To je današnja novica. To je čas za zahvale. Hvala vam, da ste bili z nami in predvajali naše besede.«

Fafangel je še dejal, da končuje delo s covidom in da se na NIJZ poveča raziskovalnemu delu. Poslavlja se z mesta vodje epidemiološke službe NIJZ. To bo prevzela Marta Grgič Vitek. »Pot je bila dolga, šli smo od kaosa do normale. Tako kot se ukinja skupina, se zaključuje tudi moja pot na covidu. Na NIJZ prevzemam druge naloge. Po teh treh letih bi dejal, da bi šel še enkrat na to pot, saj smo pomagali. Po treh letih je čas, da vrnem čas svoji ženi in hčerki.«