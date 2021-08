Mario Fafangel se jezi, razlog pa je tole

Danes smo poročali o statistiki, koliko cepljenih ljudi je bilo do zdaj hospitaliziranih zaradi covida. Nekateri s ponujenimi naslovi v medijih, kjer s(m)o izpostavljali tri cepljene hospitalizirane, niso bili zadovoljni, med njimi tudi Mario Fafangel z NIJZ, ki je zapisal (nelektorirano):



»Kako je lahko to naslov. Kako? A se res neprestano fokusiramo na NAPAČEN DEL PROBLEMA? Tveganje pri cepljenih je nizko in pravzaprav dobro obvladljivo. Če bi vsi bili cepljeni (minimalno #covid19 tveganje) bi bilo epidemije konec. Epidemija med necepljenimi nas mora skrbeti.«



V Sloveniji je z vsemi odmerki cepljenih 38,8 odstotka prebivalcev, z enim odmerkom pa 44 odstotkov.

Komentarji: