Mario Fafangel s skupino o corona ukrepih v jeseni: brez karanten

Na novinarski konferenci Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so vodja posvetovalne skupine za spremljanje novega koronavirusa Mario Fafangel, člana posvetovalne skupine Tatjana Lejko Zupanc in Alojz Ihan ter državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc spregovorili o pripravah na omejevanje okužb v jesensko-zimski sezoni.

Fafangel je konec junija ob predstavitvi članov posvetovalne skupine napovedal, da bo skupina priporočila oblikovala na podlagi treh scenarijev, in sicer scenarij A bo veljal v primeru širjenja obstoječe koronavirusne različice omikron, ki predstavlja manjše tveganje za hud potek bolezni kot prejšnje različice, tudi zaradi razvite imunosti posameznikov po cepljenju ali preboleli okužbi. Scenarij B bi pomenil bolj nevarno bolezen covid 19, tveganje za hud potek bolezni bi bilo na ravni prejšnjih različic. V tem primeru bi skupina tehtala o predlogih nekoliko strožjih epidemičnih ukrepov. Scenarij C pa bi veljal v primeru hudega poslabšanja epidemičnih razmer.

Mario Fafangel: »Epidemološka situacija se ni poslabšala, zaslužimo si predvidljivost, pot naprej. Več kot 100 strokovnjakov je v zadnjih dveh mesecih prostovoljno delalo in delilo svoja znanja. Pripravili smo strokovna izhodišča, priporočila za obvladovanje covid 19. Priporočila so že dostopna na spletni strani NIJZ. Skupina je sestankovala strokovno brez vmešavanja politike. Verjamem, da se bodo priporočila stroke upoštevala. Govorimo o dveh fazah. Vse je dihotomno in predvedljidivo. Uvedli smo 13 ukrepov in dve fazi. Istih 13 ukrepov v obeh fazah, ker je tako prav. Stopnjujejo se, ko je situacija težka, najboljši kazalnik je, da je zdravstveni sistem vzdržen. Zdravje prebivalstva je najpomembnejši, če sistem ne zmore, preskočimo v fazo dve. Profesor Jereba bo sledila kapicitetam, če bodo preveč zasedene, gremo v fazo dve. Ukrepi so cepljenje, zdravljenje in preventiva. V ospredju je cepljenje, ni večjih sprememb, bolj v organizacijskih delih. Cepljenje ni obvezno. Tudi zdravljenje se v fazi ena in dva ne spreminja za posameznike. To so nova orodja, katera nismo imeli.«

Nefarmakološki ukrepi

»Posvetovalna skupina je tehtala pri nefarmakoloških ukrepih. Zračenje je na primer takšen ukrep, mehansko in naravno zračenje zaprtih prostorov,« je nadaljeval Fafangel in navedel nekaj spodnjih ukrepov.

Maske, samotestiranje v vzgojno izobraževanem sistemu, izolacije in karantene.

»Maske so priporočene v vseh zaprtih prostorih, nujne so v lekarnah, zdravstvenih prostorih. V fazi dve se izključujejo v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Samotestiranje: Zagotoviti varni šolski sistem je obvezno. Učenci se bodo lahko testirali na domu. Glede izolacije: Če ste bolni, ostanite doma. Ne širite virusa naokoli. Karantene: Niso predvidene v nobeni fazi. Dogodki in prireditve: Prepovedi imajo večkrat kontra učinek. V fazi ena predlagamo, da osebe z večjim tveganjem pomislijo, ali se udeležiti teh prireditev. Posegajte po maskah in priporočeni razdalji. V fazi dve priporočila postanejo nujna, omeji se število obiskovalcev na površino. 13 ukrepov je predvidenih, upamo, da bomo ostali celo jesen in zimo v fazi ena.«

Kako je z novimi cepivi?

Prof. Alojz Ihan: »Prvo obdobje cepljenja je bilo najbolj smiselno za kogarkoli. Danes se je z omikronom spremenilo. Omikrom je drugačen virus, cepljenje učinkuje pred večjim zbolevanjem, ne pa preprečuje okužbe. Najbolj važen je stik, prvi stik, potem je potek bolezen blažji zaradi narave omikroma. Starejši ljudje od cepljenja še vedno močno pridobijo, kažejo svetovne študije, njihove hospitalizacije so manjše. Zato smo priporočali, da se cepljenje še vedno splača. Nova cepiva bodo kombinirana in preprečevala težjo bolezen, in preprečevala prenos okužbe proti začenim različicam virusa. Phieser je že vložil te dni svoje dokumente na evropsko komisijo. Združeno Kraljestvo je že odobrilo cepivo Moderne, ker se je v študijah izkazalo za osemkrat bolj učinkovito od starega cepiva. Na voljo bodo z jesenjo, pri nas novembra.«

Imamo več znanja

Dr. Tatjana Lejko Zupanc: »Smernice s področja zdravljenja so se spremenile. Imamo več znanja o tej bolezni. Poznamo tudi zaplete, glede zdravljenja imamo nekaj pomembnih orodij. Uspeh pa je odvisem od števila bolnikov. Posameznik je odgovoren do sebe, če ve,da sodi v tvegano skupino, naj se temu primerno obnaša. Na voljo imamo nekaj terapevtskih možnosti, ki preprečijo težje oblike, na primer z zdravili, s katerimi ne potrebujemo ne kisika, ne aparatov. Pozimi nas čaka še gripa, zato morajo bolj ranljivi biti še bolj previdni. V fazi dve sistem zdravljenja ostane enak. Mogoče potrebujemo le več kadra, zakar bo potrebna prerazporeditev kadra in da se nenujna dejavnost za kratek čas tudi ukini.«

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc: »Rad bi se zahvalil stroki za usmeritve. Dokument bomo preučili in ga implementirali v čim boljši meri. Predvidoma naslednji teden bomo navodila podrobno predstavili in začeli covid umestiti v vsakdnje življenje, da bomo z virusom lahko normalno živeli.«