Mario Fafangel objavil seznam, ki bo dvomljivcem zaprl usta

Vodja posvetovalne skupine za cepljenjeje v današnji izjavi za medije dejala, da nima smisla, da bi si pred delta različico zatiskali oči ter da bi bilo pametno, da se pripravimo na nov epidemiološki val. Popoldne je z izjavo, da je vnovično zaprtje države le še vprašanje časa, razburil tudi Zmago Jelinčič. Na vprašanje o tem, zakaj imajo tudi države z višjo precepljenostjo težave z delta različico virusa, je Beovićeva odgovorila, da cepiva pred novo različico ne ščitijo v enaki meri kot pred primarno in alfa različico. Hkrati tudi prebivalstvo v teh državah še ni dovolj precepljeno, da bi se lahko širjenje ustavilo, je še pojasnila.Na Twitterju so se kmalu pojavili dvomi nekaterih uporabnikov, ki se sprašujejo, kako je mogoče, da cepivo pred novo različico virusa ne ščiti v enaki meri. Nekdo je celo pozval epidemiolga, ali lahko pojasni, kako je to mogoče. »Lahko. Spodaj pripenjam seznam SARS-CoV-2 različic pri katerih so cepiva neučinkovita,« je odgovoril epidemiolog in pripel fotografijo praznega kvadrata.»Pa še to. Po vsej verjetnosti, če bi se virus toliko spremenil, da se v celoti izogne imunosti, ki jo pridobimo s cepljenjem, bi težko še vedno bil tako dobro prilagojen človeku,« je še dodal Fafangel.