Mario Fafangel brez dlake na jeziku o vladnih ukrepih

Ni raziskav, ki bi pokazale, da so države, ki so zapovedale splošno nošenje mask na prostem, uspešnejše

Ukrepi, ki razjezijo ljudi

Predstojnik centra za nalezljive bolezni na NIJZje v pogovoru za Mladino komentiral protikoronske ukrepe, z nekaterimi se tudi ne strinja. Glede primera dostavljavca hrane, ki je pri obedovanju na prostem dobil kazen zaradi nenošenja maske, pa je dejal, da represivni pristop sproža predvsem odpor do spoštovanja ukrepov.Fafangel je dejal, da se z nekaterimi ukrepi za zajezitev epidemije strinja, z drugimi manj. »Zelo težko se je opredeljevati, kateri ukrep je morda pretiran, ker zdaj ni prostora za napake. Ko to obdobje mine, ko število novih okužb spet spravimo na obvladljivo raven, pa bi vsekakor nekatere stvari delal precej drugače kot doslej.« Fafangel se je spomladi podpisal pod pismo, s katerim so epidemiologi protestirali proti razvrednotenju svoje stroke. »Tudi nimam težav povedati, da epidemiologi pod mojim vodstvom ne bomo postali organ za represijo in ne bomo izdajali zavezujočih karantenskih odločb.«Na vprašanje, kateri trenutno zapovedani ukrep v tem trenutku najmanj pripomore k zamejevanju epidemije, je Fafangel dejal: »Nošenje maske na Slavniku.« Pojasnil je, da trenutno ni nobenih raziskav, ki bi pokazale, da bi bile države, ki so zapovedale splošno nošenje mask na prostem, uspešnejše v spopadanju z epidemijo. Ukrep splošnega nošenja mask na prostem razume predvsem v smislu odprave potrebe po natančnejši regulaciji njihove uporabe in poenostavitvi nadzora.Fafangel je glede dostavljavca hrane, ki je dobil kazen zaradi malice pred frančiškansko cerkvijo, dejal: »To se mi res zdi neproduktivno. Tak represivni pristop je morda lahko učinkovit v razmerah, ki trajajo največ mesec ali dva, a sproža predvsem odpor do spoštovanja ukrepov.« Omejevanje gibanja na občine v trenutnih razmerah po njegovem nima prav velikega smisla. »Epidemiološke razmere v Sloveniji niso take, da bi upravičevale omejevanje gibanja po državi, saj so okužbe enakomerno razporejene in nimamo manj prizadetih predelov, ki bi jih bilo treba zaščititi pred vnosom okužb. Cilj tega ukrepa v tem trenutku pa je zmanjšanje gibanja in mešanja ljudi na vse možne načine.«Fafanglu se zdi vprašljivo tudi omejevanje nakupa neživilskih proizvodov v živilskih trgovinah. Tovrstni ukrepi ljudi predvsem razjezijo, čeprav so vsi ukrepi skupaj namenjeni temu, da čim bolj zmanjšajo srečevanje ljudi in s tem možnost za prenos okužb. Poudaril je, da je treba ukrepe sproščati zelo previdno, predvsem pa ukrepe, ki bodo ostali v veljavi, zasnovati bolj ciljano. Spomladi je v Italiji preživel popolno zaporo. »Na koncu res samo še čakaš, kdaj boš lahko nadoknadil vse zamujeno in si naredil še zalogo za novo zaprtje.«Fafangel se zaveda, da je težko še posebej mlajšim odraslim, ki se trenutno res počutijo zelo prikrajšani. »Ves čas je treba poudarjati, da gre za dobro skupnosti, za zaščito ranljivih, hkrati pa od mladih ne bi smeli pričakovati popolnosti in se ob vsakem prestopku zgražati, kako so neodgovorni.«