Marijo so pokopali v socialno grobnico, čeprav je na možev grob že napisala svoje ime

Pred dvema tednoma je umrla 88-letna Marija iz Pobrežja, ki je v zadnjih mesecih prebivala v domu starostnikov. Ker njenih svojcev niso našli, so njeno truplo več dni hranili v hladilnici. Ko so za novico izvedeli znanci, so naredili vse, da bi jo pokopali v grob, v katerem je pokopan njen mož in na katerega je pred smrtjo 88-letnica že napisala svoje ime, vendar se to ni zgodilo, poroča portal Lokalec.si.

Znancem je pred smrtjo celo zaupala, v katerih oblačilih želi biti pokopana in jim dejala, da želi pokop s krsto. Pred smrtjo celo je na grob, v katerem je pokopan njen mož, dala napisati svoje ime in zapis: »Najina usoda je bila kruta in trpeča. Bogovi so presodili, da skupaj večno počivamo.«

Želja se ji ni uresničila

Menda so znanci poklicali CSD, ki je prevzel skrbništvo nad njo, ter jim povedali, da nasprotujejo pokopu v skupno grobnico, ker si je pokojna želela biti pokopana v grobu ob njenem možu. Kot poroča omenjeni portal, so bili pripravljeni prevzeti tudi dodatne stroške pogreba, vendar so jo kljub vsemu pokopali v skupno grobnico. Na CSD o primeru ne želijo govoriti zaradi varstva podatkov.

Gospa Marija je menda imela dar videnja in je pomagala veliko ljudem, zato so jo poznali številni krajani in odločeni so izboriti spoštovanje njene zadnje želje. »Doma si je pripravila rdečo obleko, v kateri je želela biti pokopana v krsti in rožni venec. Njo pa so upepelili. Tega ne moremo sprejeti. Včeraj smo se iz pogreba odpravili na grob njenega moža, z obleko, ki si jo je pripravila za pogreb in njeno sliko. Poslovili smo se na nje in obljubili, da se ne predamo,” je za omenjeni portal dejala znanka.

Kot še pišejo, je imela pokojnica nepremičnino, s katero bi lahko pokrili vse stroške pogreba. Brat in sestra pokojnice sta bila s strani znancev o njeni smrti obveščena šele dan pred pogrebom.