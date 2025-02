Marijino znamenje še naprej razdvaja

Poročali smo že o zapletih v zvezi z Marijinim znamenjem v Mengšu, ki je od leta 1847 do leta 1955 stalo na mengeškem Glavnem trgu. Deset let po koncu druge svetovne vojne so znamenje odstranili in ga leta 1967 postavili za cerkev sv. Mihaela v Mengšu. Zdaj je Marijino znamenje predmet spora med Občino Mengeš in njenim županom Bogom Ropotarjem ter Civilno iniciativo, ki se zavzema, da bi steber z zlatim kipom Marije spet postavili na Glavni trg. Po Mengšu je lani zakrožila brošura, ki jo je pripravila civilna iniciativa, v kateri je med drugim objavljeno pismo patra Romana Tominca, duhovnika,...