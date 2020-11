Marijino in Milanovo čarobno zgodbo pripoveduje kar tisoč buč

Še nekaj dni, pa bo konec jeseni tudi pri Milanu in Mariji Bračun v Pavlovi vasi pri Pišecah, gre za vasico v Bizeljskem gričevju. To ni navadna vas, ampak kraj, ki premore domačijo, kjer sta Bračunova že šestnajstič zapored pripravila pravo bučno mesto v malem, vse skupaj pa spletla v pristno zgodbo. »Od kdaj to traja? Vse se je začelo, ko sva hotela polepšati dan, ko so prišli vnuki na obisk. Oktobra je bilo, dobili smo se in zunaj pekli kostanj. Z bučkami sva jih želela presenetiti, jim polepšati dan. Začela sva, potem pa vsako jesen več in več,« začne Marija Bračun, ko se ozre v leto 2005. Vnuka sta zrasla, danes ...