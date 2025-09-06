Marija praznovala 100. rojstni dan: kljub visoki starosti je še kar čila (FOTO)

Minuli konec tedna, da so je na lendavskem območju odvijalo več prireditev in dogodkov, je prav posebni praznik potekal tudi v Dolgovaških goricah. Častitljivih sto let življenja je namreč dopolnila ena najstarejših oseb na tem koncu Marija Grah, ki se je rodila 29. avgusta 1925 v Mali Polani.

Že od malih nog je okusila preprostost in trdnost življenja na kmetiji, kjer se je naučila vrednot, ki jo spremljajo vse do danes – skromnosti, delavnosti in srčne predanosti družini. Svoj dom si je ustvarila v Dolgovaških goricah, kjer se je z možem Štefanom veselila družinskega življenja. Rodil se jima je sin, ki skupaj s svojo družino tudi danes skrbi, da ima Marija tople in ljubeče pogoje za srečno starost. Sto let življenja je redkost in hkrati dragocena priložnost, da se ozremo nazaj – v čas, ko so v naših krajih še vozili s konji, ko elektrika še ni bila samoumevna in ko so se pisali prvi začetki samostojnega slovenskega življenja. Marija Grah je v stoletju, ki ga nosi s seboj, videla svet vojn in miru, delo na poljih in razvoj sodobne tehnologije, a vse to jo ni oddaljilo od tistega, kar ji največ pomeni – družine, doma in vere.

FOTO: osebni arhiv

Ob visokem življenjskem jubileju so slavljenko Marijo obiskali, jo obdarili in ji voščili številni predstavniki lokalnega življenja. Med drugim jo je obiskal tudi župan Občine Lendava Janez Magyar ter ji osebno čestital z izbranimi željami, šopkom in košaro sadja. »Občina Lendava gospe Mariji iz srca čestita ob njenem visokem jubileju ter ji želi še veliko zdravja, sreče in prijetnih trenutkov v krogu najdražjih,« je dejal župan.

FOTO: osebni arhiv

Predstavniki Sveta vernikov so ji tudi voščili, zapeli, nazdravili in ji izročili Plaketo svete Katarine Aleksandrijske. Čeprav ji leta ne dopuščajo več, da bi redno prihajala v župnijsko cerkev, se vedno razveseli obiska domačega župnika, s katerim rada poklepeta in prejme zakramente. »Marija je kot živa priča prispevala tudi v postopku za beatifikacijo božjega služabnika Danijela Halasa, ki ga je osebno poznala in ohranila v spominu – tako v lepih trenutkih kot tudi v žalostnih, povezanih z njegovo tragično smrtjo. Njena povezanost z duhovnostjo in cerkvijo je ostala trdna skozi vsa desetletja,« so povedali v Lendavski župnije.

Poleg občine in cerkve, je slavljenka bila deležna tudi čestitk in obdaritev iz domače krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi, ki so jo tudi obiskali ter ji zaželeli obilo zdravja ob častitljivi obletnici.