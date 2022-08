Marija je dopolnila 106 let

V Domu starejših občanov (DSO) Ljutomer so s ponosom praznovali visok jubilej svoje stanovalke, ene najstarejših Slovenk, Marije Žekš, ki je pred dnevi praznovala častitljiv 106. rojstni dan.

Poleg njene družine so se slavja udeležili tudi stanovalci in zaposleni, ki so ponosni in počaščeni, da lahko skrbijo za Marijo, ki je nadvse pozitivna in prijetna oseba, kot poudarjajo v domu. Pripravili so krajši kulturni program, direktor in vodja zdravstvene nege mag. Tomislav Nemec in Andreja Bogdan pa sta ji čestitala ter ji podarila šopek izbranih rož in domsko torto, ki so jo pripravili sodelavci v kuhinji. Razrezala jo je Marijina hčerka Olga in jo ponudila vsem navzočim.

Vnukinja slavljenke Romana se je zahvalila za prireditev. Poudarila je, da se babica Marija v domu dobro počuti. Opisala jo je kot skromno, potrpežljivo gospo dobrega srca, ki se rada lepo uredi ter ceni red in čistočo. Ob prazniku Marijinega vnebovzetja so tradicionalno postavili tudi prleški klopotec na domske brajde, katerega klopot je še polepšal ambient.

Slavljenka se rodila leta 1916 v Dreveniku pod Bočem z dekliškim priimkom Kovačič. Odraščala je pri rejnici v Mariboru. Delati je začela že pri štirinajstih, in sicer v tekstilni tovarni MTT v Mariboru. Poročila se je s Prekmurcem Alojzom Žekšem.

Rodila je hčerko Olgo in sina Mirka. Ponosna je na svoje vnuke in pravnuke. Leta 1999 je postala vdova. Negovalke in medicinske sestre jo opišejo kot potrpežljivo, dobrosrčno in prijazno gospo, ki je vsem mlajšim lahko navdih.