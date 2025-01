Mariborsko univerzo kibernetski napad stal okoli 140.000 evrov, večina posledic odpravljena

Na Univerzi v Mariboru so odpravili večino posledic kibernetskega napada, ki je 23. oktobra onesposobil njen informacijski sistem. »Vse deluje normalno, nič ni bilo izgubljeno,« je povedal rektor Zdravko Kačič. Stroške odprave posledic vdora ocenjuje na okoli 140.000 evrov, kriminalistična preiskava izvora težav pa še poteka.

»Nadaljujemo preiskavo suma storitve kaznivega dejanja napada na informacijski sistem,« so povedali na mariborski policijski upravi.

Med drugim preučujejo elektronske podatke, ki so jih pridobili v okviru preiskave, pri tem pa sodelujejo tudi s tujimi organi pregona in drugimi organizacijami. »Prve ugotovitve kažejo na to, da je prišlo do napada na informacijski sistem z okužbo z enim od 'izsiljevalskih' virusov,« so dodali na policijski upravi.

Nobenih zahtev

Univerza od napadalcev ni dobila nobenih zahtev, prav tako ne kaže, da bi bili kakšni podatki odtujeni. »Preverjali smo, kolikor je pač mogoče, in nikjer nismo zasledili, da bi kdorkoli kaj na temnem internetu ponujal,« pravi rektor.

Povzročena škoda se tako meri (le) v stroških odprave blokad informacijskih storitev in njihovega ponovnega vzpostavljanja. Po rektorjevih besedah znaša okoli 140.000 evrov. »Tu gre za plačilo dela zunanjih strokovnjakov,« je pojasnil.

Za univerzo je po njegovih besedah najpomembneje, da informacijski sistem spet »normalno« deluje, o napadu 23. oktobra pa, tudi iz varnostnih razlogov, ne želi več javno govoriti.

Ob robu današnjega posveta Mladi in gospodarstvo je povedal le še to, da je univerza že prej nadgrajevala svoj varnostni sistem. »Ta izkušnja je mogoče prispevala k temu, da akademska skupnost zdaj bolje razume ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje varnosti. Prej so se jim nekateri močno upirali, ker so jih mogoče razumeli kot omejevanje akademske svobode, zdaj pa tega upora ni več in smo lahko naredili pomemben skok naprej,« je dejal.