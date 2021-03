Mariborski župan podprl protestniške dijake: Žalosten sem

Mariborski župan Saša Arsenovič je danes izrekel javno podporo mariborskim dijakom, ki so v začetku februarja sodelovali na shodu na Trgu svobode za vrnitev v šolske klopi, zaradi tega pa prejeli globe in pozive na sodišče. Žalosten je, da je država izkoristila moč in nesorazmerno kaznovala tiste, ki morda ta čas preživljajo v najtežjih razmerah. »Moja podpora velja šolarjem, dijakom in študentom. Maribor je drugo največje slovensko in hkrati univerzitetno mesto, v katerem je kritična misel vselej dobrodošla, saj te pomenijo spremembe, ki vedno generirajo razvoj.« Izrečeni ukrepi se mu zdijo bistveno pretirani ter pomenijo napačno sporočilo v družbi.



Arsenovič pravi, da so mladi že pet mesecev brez druženja in primernega izobraževanja. Prepričan je, da obstajajo tudi drugačni načini, kot so opozorila ali pogovori, vsekakor pa nekaj bolj državotvornega. Ni mu všeč politizacija teh stvari, saj gre za velike stiske otrok. Kot je spomnil, ima sam štiri, od tega dva šoloobvezna, zato ve, kako težko je to za družine. Župan: Tudi kdo od starejših je marsikaj storil narobe Arsenovič vse še naprej poziva k spoštovanju vseh predpisov za zamejitev širjenja okužb. Kot je dodal, pa je treba pogledati širšo sliko in si priznati, da je zagotovo tudi marsikdo od starejših naredil marsikaj narobe, pa zaradi tega ni prejel položnice, čeprav bi si jo morda zaslužil bolj. »Protesti so bili v več krajih po Sloveniji, kazni pa so dobili samo mariborski dijaki. Slednje pozivam, naj vendarle zdržijo še nekaj časa, saj so razmere težke za vse.«



V sredo je tudi predsednik Borut Pahor izrazil željo, da bi našli primerno rešitev, in če je mogoče, našli pravno podlago za ustavitev postopka ter tako pokazali razumevanje za stiske mladih, hkrati pa ne bi zmanjšali pomena doslednega spoštovanja ukrepov. Mariborsko podjetje bo poravnali kazni Mariborsko zasebno zobozdravstveno podjetje VBO pa je sporočilo, da bo dijakom poravnalo kazni. Kot so zapisali, so mladi tisti, ki bodo nekega dne prevzeli mesto in vodili državo, in če kaj, potem si moramo želeti mladino, ki razmišlja kritično. »Vsi smo bili nekoč mladi in po glavi so nam šle takšne in drugačne domislice. A nikoli nam ni bilo treba prositi oblasti, da nam omogoči normalen pouk, ker nam je bilo to samoumevno,« so dodali v podjetju, kjer menijo, da zdaj ni čas za razkol med ljudmi, ampak je čas, ko moramo stopiti skupaj in iz teh norih časov priti čim močnejši. K pomoči je pozval tudi mariborski humanitarec Boris Krabonja in njegovo društvo UPornik. Kot je zapisal na facebooku, se že povezujejo z odvetniki, ki bodo pripravljeni zastopati dijake.



Pri PU Maribor so v ponedeljek pojasnili, da so policisti v zvezi s protestnim shodom 9. februarja petim osebam poslali plačilne naloge z globo 400 evrov, zoper štiri mladoletne pa podali obdolžilne predloge na pristojno okrajno sodišče.

