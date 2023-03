Mariborski vrtci za čist planet (FOTO)

Mariborski vrtec Ivana Glinška je tudi tokrat poskrbel za veliki koncert v dvorani Union, na katerem so se najmlajši staršem in povabljenim predstavili s pestrim kulturnim programom z delovnim naslovom Samo en planet imamo, nikomur ga ne damo. »Cilj je osvetlitev pomena ekologije, varstva okolja in z naravo povezanega načina življenja,« je poudarila ravnateljica Ester Mlaj.

Veliki finale je pripadel 6pack Čukurju, ki je zapel s polnim odrom otrok, med katerimi je bila tudi njegova hči.

Program je pripravilo 150 otrok z mentorji vseh šestih mariborskih enot vrtcev. Gre za že tradicionalno 11. prireditev pevskih zborov in plesnih skupin, ki jo kot veliki finale okronajo z nastopom znanega slovenskega glasbenega izvajalca. Tokrat je ta čast pripadla raperju 6pack Čukurju, ki je na odru med drugim nastopil s hčerkico Floro. Letošnja prireditev je bila prvič organizirana v sodelovanju s humanitarnim društvom UP-ornik, ki so ga obiskovalci podprli s prostovoljnimi prispevki in tako prispevali k vračanju upanja in dostojanstva najranljivejšim.

Ravnateljica vrtca Ivana Glinška Ester Mlaj v družbi Zdenke Križanič, mestne političarke in kulturnice.