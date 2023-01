Mariborski policisti česa takega še niso doživeli: Preveč se je šopiril ... (FOTO)

Slovenski policisti so že večkrat dokazali, da so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč – tako ljudem kot tudi živalim, ki se znajdejo v težavah.

Tokrat so mariborski možje v modrem reševali petelina, ki je zašel na avtobusno postajo. Na facebooku so objavili fotografijo omenjene živali in se ob tem pošalili: »Preveč se je šopiril, pa smo ga morali pospremiti na varno.«

Kot so še zapisali policisti, so v preteklosti že priskočili na pomoč sovi, kozi, labodu in poniju, petelinu pa doslej še ne. Reševanje se je končalo srečno, petelin pa se je že vrnil v svoje domače okolje.