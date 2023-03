Mariborski lionsi na pomoč otrokom

Mariborski Lions klub Zarja se je ob 15-letnici delovanja v Kazinski dvorani SNG Maribor zahvalil najzaslužnejšim za vse minule in prihajajoče uspehe ter predstavil nove projekte. Še vedno so najbolj ponosni, da presežek hrane v trgovskih središčih donirajo tistim, ki so te pomoči najbolj potrebni.

Nekdanja predsednica Dušica Pahor z zdajšnjo predsednico Lilijano Adamič in guvernerjem Lions district 129 Slovenija Radovanom Pušnarjem

Projekt, ki deluje vse od leta 2013 in v katerega so vključeni največji trgovci, je postal vseslovenski, v njegovem okviru pa je bilo doslej donirane za več kot pol milijona evrov hrane. Družbeno odgovornost usmerjajo tudi v projekt Palček, ki ga že izvajajo njihove ljubljanske kolegice, namen pa je pomagati otrokom do šestega leta starosti.