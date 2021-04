Mariborske protestnike, ki niso upoštevali navodil, čaka kazen

V nedeljo popoldne so se na Trgu svobode v Mariboru znova zbrali protestniki, ki nasprotujejo vladnim ukrepom za omejevanje novega koronavirusa. Policisti PU Maribor poročajo, da so se na neprijavljenem shodu začeli zbirati ob 16. uri. Shoda se je udeležilo okoli 100 udeležencev, trajal pa je do okoli 17.40.Policisti so na shodu tako kot v sredo opravljali naloge varovanja, preprečevali kršitve javnega reda in miru ter ves čas udeležence opozarjali na nošenje mask. Izvedli so 28 postopkov ugotavljanje identitete, uvedli bodo štiri hitre postopke z izdajo odločbe o prekršku, izdali bodo pet plačilnih nalogov, izrekli so dve opozorili in podali bodo en predlog drugemu prekrškovnemu organu, so sporočili iz PU Maribor.Policisti pojasnili, da so tudi tokrat dokumentirali pote shoda in da bodo na podlagi zavarovanih videoposnetkov identificirali tudi tiste, s katerimi niso izvedli postopkov na kraju prekrška. »Vse bodo, zaradi kršitve vladnih odlokov in s tem Zakona o nalezljivih boleznih, ustrezno obravnavali ter jim morebiti po pošti poslali plačilne naloge. Policisti ugotavljajo tudi, kdo je bil organizator tega shoda, saj bodo ukrepali tudi zoper organizatorja,« pišejo (nelektorirano). Zapisali so še, da tudi na nedeljskem protestu nekaj udeležencev pozivov, naj spoštujejo predpisane ukrepe, ni upoštevalo. »Izpostavljamo pa, da so za razliko od sobotnega protesta, občani v večini razumeli in upoštevali nasvet policije in na protest niso pripeljali otrok.«Ob tem »nikakor ne posegamo v pravice posameznikom do zbiranja in svobode izražanja, vendar pa je potrebno razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh nas in jih je potrebno upoštevati. Zato vse pozivamo, naj ravnajo odgovorno in spoštujejo ukrepe za zajezitev epidemije, tako zaradi sebe kot tudi zaradi drugih.«