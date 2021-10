Mariborčani so selili pamet

Nekako po vzoru znamenitih Butalcev so se tudi v štajerski prestolnici odločili, da bodo prenašali pamet kar v rokah. No, šalo na stran, šlo je za neverjetno akcijo, ki je v živo verigo povezala več sto Mariborčank in Mariborčanov, ki so, eno po eno, preselili knjige iz osrednje enote in čitalnice Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu do začasnih prostorov v trgovski center City pri Trgu Leona Štuklja. Velikopotezni akciji je botrovala načrtovana gradnja Centra Rotovž, v katerem bo poleg knjižnice in galerije našel svoje mesto tudi Art kino.

Razporedili so se po znameniti Jurčičevi ulici.

Prostovoljci, ki so se v vrsti, dolgi več kot 500 metrov, vili po mestnih ulicah, so direktorico knjižnice Dragico Turjak pozitivno presenetili: »Ljudje jemljejo knjižnico za svojo in se dobro zavedajo, da nujno potrebujemo novo.« Na pomoč so jim priskočili tudi predstavniki občine z županom Sašo Arsenovičem na čelu in številni znani. Takt jim je dobro uro in pol, kolikor so si podajali knjige, dajala godba na pihala. Prva je skozi stotine rok potovala poezija priljubljenega pesnika Toneta Pavčka Ena sama beseda. Z živo verigo so preselili okoli 1000 knjig, čaka pa jih še obilo dela, saj knjižne police zaseda kar 180.000 primerkov v teži več deset ton. Tretjina jih bo začasno deponiranih v skladišču na Teznu, preostale pa bodo na voljo v Cityju.

180 tisoč knjig morajo preseliti.

Selitev so težko pričakovali knjižničarji, ki so jim delo oteževale nehvaležne in nevarne razmere v stavbi, prepojeni z vlago in plesnijo. »V novi knjižnici pa bomo poleg boljših razmer za delo imeli tudi možnost, da ustvarimo nabor čisto novih vsebin. Ker idej imamo veliko,« je optimistična vodja oddelka za knjižnično mrežo Ana Pernat. Računajo, da bi se knjižnica v nove prostore na Rotovškem trgu lahko vrnila že čez tri leta, svoj namen pa da bodo razširili tudi v medgeneracijski skupnostni prostor, prostor ustvarjalnosti, idej in druženja.