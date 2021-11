Mariborčan prerokoval indijskemu maharadži

Olga Repnik (1906–2000) je bila znana polzelska osebnost. Četudi odlična šivilja ter voditeljica šiviljskih tečajev ni imela ne visoke izobrazbe ne vidnejših družbenih funkcij, so jo poznali daleč naokoli. Duh tete Olge, kot so ji rekli, živi menda še danes. Takšni reklamni plakati so v tistem času množično privabljali občinstvo v dvorane. FOTO: Arhiv Dela Stara je bila 21 let, ko je k nam v Ljubljano, kot je zapisano tudi v Spominskem gradivu Olge Repnik, prišla atrakcija iz Münchna. Govorimo o Anni Schmidt, ki so jo pri nas poznali pod umetniškim imenom Debela Rozika. Bila je neverj...