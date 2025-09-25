Mariborčan Iztok Kočevar na kolesu do Istanbula: »Naš cilj je osrečiti čim več otrok«

»Po lanskoletni izkušnji, ko sem v neki drugi akciji prav tako za otroške sanje kolesaril v Atene, smo se letos z ekipo, ki jo sestavljajo še snemalec Denis Janežič, moja hči Karin Kočevar, ki vsebine med potjo nalaga na družbena omrežja, ter sponzor, ki je pripravil kolo, Luka Rakuša iz Lukas bikes, odločili za Istanbul,« je pred odhodom povedal Iztok Kočevar, sicer član številnih mariborskih glasbenih skupin, ki je tudi velik ljubitelj športa skozi vse leto.

Pomagate lahko tako, da pošljete SANJE10 na 1919 za lepšo prihodnost otrok.

»Z Zvezo prijateljev mladine Maribor, ki bdi nad donacijami in sponzorskim denarjem, želimo nadarjenim otrokom iz socialno ogroženih družin polepšati mladost. Naš cilj je osrečiti čim več otrok. Zavedamo se, da ne zmoremo vsega sami, zato bi radi pozvali ljudi, naj donirajo s poslanim sporočilom, in sicer SANJE10 na 1919 za lepšo prihodnost otrok,« dodaja. Pot, dolgo okoli 2000 kilometrov, bo sklenil konec prihodnjega tedna, ko se bo pripeljal v največje turško mesto.

Iztok Kočevar v naročju sodelavk iz Zveze prijateljev mladine Maribor

Božidar Raušl, sekretar ZPM Maribor, v družbi Srečka Vilarja, podžupana Maribora

»Ves čas me bodo snemale kamere, naše prigode pa bodo vidne kasneje v filmu, ki ga bomo zavrteli v mariborski kinodvorani.« Kočevar priznava, da se je v kolesarstvo zaljubil; vrsto let na letni dopust potuje kar s specialko, ob tem pa ne pozabi povedati, da se Slovenija v zadnjih letih trudi postati kolesarska dežela z urejeno kolesarsko infrastrukturo.

Snemalec Denis Janežič in Luka Rakuša iz Lukas bikes