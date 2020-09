Maribor v rdečem: kar 18 okužb s praznovanja 80-letnice

Ukrepi iz 19. stoletja

V domu za starejše 22 okuženih

V enoti mariborskega Doma Danice Vogrinec na Taboru so potrdili, da imajo ta trenutek 22 primerov okužb z novim koronavirusom, od tega je 11 pozitivnih med oskrbovanci, prav toliko je tudi pozitivnih med njihovimi zaposlenimi. Kot je povedal direktor doma Marko Slavič, stanje pri nikomer od njih ni zapleteno. Šest stanovalk, ki so jih ob zaznavi okužbe prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, se bo predvidoma v ponedeljek že vrnilo v dom, kjer je pripravljena rdeča cona za 16 stanovalcev. Peterica oskrbovancev se v tem delu že nahaja.



Skupaj so opravili okoli 200 testov pri stanovalcih, pa tudi pri vseh sto zaposlenih, zagotovo jih bodo čez nekaj dni morali ponoviti.V domu sicer še vedno ne poznajo izvora prve okužbe, je pa Slavič zatrdil, da sam nima informacij o tem, ali bi vdor bolezni v dom lahko bil povezan z praznovanjem 80-letnice, s katero je po podatkih Završnika povezanih kar 18 okužb v Mariboru.

Virus je resničen

Maribor se je maja lahko pohvalil kot mesto brez okužbe z novim koronavirusom in je takšno stanje vzdrževal več kot mesec dni, zdaj pa se je kar naenkrat zaradi hitre rasti števila okužb znašel na rdeči listi. Po zadnjih podatkih direktorja tamkajšnjega zdravstvenega domaje namreč dvotedenska incidenca že 41 primerov na 100.000 prebivalcev.Preberite še:Kot je povedal Završnik, je v zadnjih dveh tednih prišlo do izrazitega poslabšanja. Zelo jih skrbijo predvsem razlogi za to, saj je bilo v zadnjih dneh kar 18 okužb povezanih s praznovanjem 80-letnice, osem primerov z ene od fantovščin, še štiri pa iz obiska enega od mestnih nočnih klubov. »Vse to nas opominja, da očitno ljudje počnejo ravno tisto, na kar stroka ves čas opozarja, da naj ne bi.«Velika težava je po mnenju Završnika, da praktično pri polovici okuženih ne morejo več najti vira okužbe. Njihovi epidemiolog, ki sami ne zmorejo več opravljati vsega dela (zato so jim na pomoč priskočili tudi kolegi iz Ljubljane), svarijo, da če se bo trend nadaljeval, se bo začelo nenadzorovano širjenje virusa, ko kakršen koli resen nadzor ne bo več mogoč.Zato je Završnik ljudi znova zaprosil, da se držijo navodil, za katere so doslej že ugotovili, da pomagajo. »Mi imamo trenutno bolezen 21. stoletja, proti kateri se borimo z ukrepi iz 19. stoletja, a to je tisto, kar poznamo in vemo, da pomaga. Odložimo torej vse tiste stvari, ki jih ta trenutek lahko,« je dejal.Kot je povedal vodja mariborske civilne zaščitejih je direktor Doma Danice Vogrinec seznanil s problematiko. Skušali bodo poiskati rešitve za pomoč, je pa po njegovem dejstvo, da bo treba najprej za to poskrbeti na lokalni ravni, seveda pa ne bo šlo niti brez pomoči na državni ravni. »Podobne razmere se lahko že danes ali jutri ponovijo v kakšnem drugem zavodu ali podjetju, vsak tak dogodek pa lahko pomeni tudi 20- do 30-odstotni izpad zaposlenih, kar lahko ogrozi delovne procese. Skupaj moramo poskrbeti, da bo prenosov okužbe čim manj, potem bo tudi manj izolacij, karantene ali obolelih.«Preberite še:Tudi mariborski podžupanje posvaril, da so razmere v mestu trenutno skrb vzbujajoče, saj število okuženih hitro narašča. Kot je spomnil, so bili ljudje v prvem valu zelo disciplinirani, vmes pa so se nekoliko sprostili. Ker je zdaj pred vsemi zelo zahtevno obdobje, je apeliral na meščane, da se tega dejstva zavedajo.»Ne želim strašiti, a z virusom se je treba navaditi živeti in ga obvladati, saj si ne želimo nove popolne blokade delovanja podjetij, šol in drugih zavodov. Virus je resničen, kar lahko povem tudi iz lastne izkušnje.«