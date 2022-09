Maribor švical četrtič zapored

Štajerska prestolnica je gostila že 4. Švicfest, ki ga v času evropskega tedna mobilnosti organizira Bodifit, največji organizator skupinske vadbe, ki se z vodenimi vadbami ukvarja že polnih 22 let. »Čeprav nam je močno zagodlo vreme, Švicfest smo želeli organizirati zunaj, na Glavnem trgu v Mariboru, smo dogodek vseeno dobro izpeljali, in sicer v športni dvorani na Studencih,« nam je povedal Marko Geršak, predsednik Bodifita.

Ena izmed štirih skupin skupinske vadbe, ki so preteklo soboto švicale v mestu.

Sobotnega celodnevnega dogodka se je udeležilo več kot 100 posameznikov, ki so se preizkusili v štirih vadbenih zvrsteh. Fusion balance je mešanica joge, pilatesa, tai chija ter feldenkrais tehnike, shape TNZ se ukvarja s trebuhom, nogami in zadnjico, poskrbeli so tudi za skupinski fitnes z utežmi power justifit, ki je trenutno najbolj priljubljena vadbena zvrst, končali pa s fusion pilatesom, ki krepi jedro in stabilizacijo.

Marko Geršak, na sredini, v družbi ambasadorjev Bodifita Luke Žvižeja, trenerja RK Maribor Branik, ter Ane Praznik

Dogodek, ki ga je povezovala radijska voditeljica in pevka Ana Praznik, je bil brezplačen za vse, prav tako so bile za vse primerne vaje: za tiste, ki se z vadbo že ukvarjajo, in one, ki so se z aktualnimi vodenimi vadbami šele želeli spoznati. Prišli in migali so številni znani obrazi, v vadbi so se preizkusili tudi mariborski judoisti ter rokometaši RK Maribor Branik.