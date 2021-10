Maraton z dušo privabil tudi glasbenike (FOTO)

Na startu je bilo skoraj tisoč tekačev.

Prihodnje leto jubilej

Klemen Bojanc je 10-kilometrsko traso pretekel v 31 minutah in 15 sekundah in postal absolutni zmagovalec.

Proti koroni že drugo leto po moji skromni oceni uspešno stopamo z optimizmom.

10. maraton bo prihodnje leto.

Takole so tekli po konjiških krajih.

Svojega so odtekli tudi šolarji.

Start letošnjega Konjiškega maratona, na katerem je teklo skoraj tisoč tekačev.

Čudovita prva jesenska nedelja, zadnja v letošnjem septembru, je bila idealna za vse tiste, ki so se udeležili že devetega Konjiškega maratona. Čeprav je bil ta tudi letos nekoliko netipičen, pa je bil vendarle veliko bolj sproščen in svoboden kot lanski, je pa res, da so morali vsi udeleženci razen šolarjev izpolnjevati pogoj PCT, a ta je pač postal naša nova realnost.Tistim, ki niso bili cepljeni ali covida-19 še niso preboleli, so organizatorji omogočili plačljivo testiranje na prizorišču. To ni nikogar motilo, saj se očitno številni zavedajo, da je tek ena od tistih dejavnosti, ki človeka sprošča in pripomore tako k boljšemu zdravju kot tudi počutju.Tek je tako rekoč zasvojil mnoge, kot so dokazovali letošnji tekači, ki so preplavili Slovenske Konjice, in mesto, ki je dihalo z njimi v tekaškem ritmu. Številni so udeležence srčno spodbujali ob trasi, in tudi zato si je Konjiški maraton že davno pridobil sloves enega najbolj priljubljenih – imenujejo ga maraton z dušo.Letošnji je bil že veliko bolj podoben tistim iz obdobja pred korono, saj se je na startu na vseh treh stezah zbralo skoraj tisoč tekačev, svoj maraton so odtekli tudi šolarji. »Maraton z dušo je postal edina velika tekaška prireditev, ki je bila sploh izvedena, kljub omejitvam je bilo tokrat vse že veliko bolj sproščeno. Namesto v dveh dneh je prireditev potekala po standardnem enodnevnem urniku, tokrat z vsemi tremi trasami: na 5, 10 in 21 kilometrov. In namesto 16 startov v startnih boksih in v maskah se je skoraj tisoč tekačev na traso po vinorodnih krajih podalo enotno in bučno, kot smo bili tega navajeni iz preteklih let,« je ob koncu povedala, pristojna za odnose z javnostmi.Prijavnice s prevzemom startnih številk niti letos ni bilo, saj so jih tekačem skupaj z majčkami poslali po pošti, s čimer so se izognili gneči, zelo bogat darilni paket pa so udeleženci prejeli ob prihodu v cilj. Prizorišče je letos spet bolj zaživelo tudi zaradi prisotnosti številnih lokalnih ponudnikov domačih dobrot in izdelkov, ki tudi sicer bogatijo turistično ponudbo teh krajev. Tekače so povsod spodbujali številni navijači.»Zelo smo ponosni, da so jih na startu in pozneje ob trasi spodbujali tudi glasbeniki. Več kot 150 jih je bilo, igrali in plesali so v okviru Glasbenega maratona, povsem samoiniciativno pa so se ob celotno traso postavili res številni navijači in v čudovitem sončnem dnevu tekačem vlivali dodatno energijo,« pripoveduje, predsednik organizacijskega odbora Konjiškega maratona. »Proti koroni že drugo leto po moji skromni oceni uspešno stopamo z optimizmom. Sonce nam je bilo letos res v veliko pomoč,« je še dodal.Na najdaljši, 21-kilometrski trasi, je bil najhitrejši, ki je v cilj pritekel v eni uri, 18 minutah in 42 sekundah, s čimer je drugouvrščenega pustil za seboj za slabih osem minut. Med ženskami je najdaljšo traso najhitreje, v dobri uri in 32 minutah, pretekla. Letošnja nova državna prvaka v cestnih tekih na 10 kilometrov in hkrati zmagovalca v absolutnih kategorijah sta nepričakovano postalas časom 31 minut in 15 sekund ter, ki je v cilj pritekla po 35 minutah. Oba sta ugnala lanska prvaka in do zdaj bolj poznana atleta,in. Petkilometrsko traso sta osvojila domačin, ki je v cilj pritekel po 18 minutah in desetih sekundah, ter Čehinja, pri kateri se je čas ustavil pri 20 minutah in 28 sekundah.Organizatorji pa že mislijo na prihodnje leto, ko jih čaka jubilejni, deseti maraton z dušo in ko bodo tekačem zagotovo pripravili kakšno presenečenje. Da bodo ti dali vse od sebe tudi 25. septembra 2022, ne dvomi nihče.