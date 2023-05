Maraton v Radencih razburja domačine: Letos zadnjič!

V soboto, 20. maja, bo Radence znova preplavila množica srčnih tekačev in pohodnikov, pridružili se jim bodo tudi številni profesionalni atleti. Za odlično vzdušje bo poskrbel pester spremljevalni program, ki bo glasbeni vrhunec dosegel z večernim koncertom Tomaža Domicelja. Ob lanskem 40. jubileju je Maraton treh src postal prva športna prireditev pri nas, ki se ponaša z nazivom zero waste.

Pred začetkom maratona pa smo na družbenih omrežjih zasledili objavo domačina, ki je razburila javnost.

»Objavljam zapore cest. Letos bomo zadnjič dovolili Maraton na občinskih cestah ob sobotah. Maraton naj bo v nedeljo, ko so trgovine zaprte, končno imamo tudi ob nedeljah več časa za podporo tekačem. Vsi Maratoni po Sloveniji in drugod so sicer ob nedeljah,« je zapisal Roman Leljak iz Radencev.

Pod objavo so se usuli različni komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Točno tako naj bo v nedeljo kot povsod.«

»Velika napaka. Tisti, ki se ga udeležujemo, pridemo, da preživimo vikend v Prekmurju. Sobota zjutraj maraton, potem pa uživanje in v nedeljo domov. Naredili boste škodo turizmu v Radencih.«

»Vidim, da niste nikoli tekli in da vam gre vse na živce. Tak tek je turistična priložnost za celotno regijo. Tek gre tudi preko Mure, zato sem govoril o Prekmurju. Stavim, da bodo kapacitete v Radencih in okolici ravno zaradi maratona polne. Vam pa priporočam: obujte si športne copate pa v naravo. Se boste sprostili ...«

»Ljubljana je glavno mesto, center Slovenije. Zapreti tako mesto v soboto je veliko težje kot npr. Radence. Ponavljam, s tako odločitvijo boš škodil turizmu. Tradicija maratona v Radencih je, da je tek v soboto. Pa sicer so termini odvisni tudi od Atletske zveze. Verjamem, da je veliko nastanitev, ravno na račun maratona polnih. Sam pridem že v petek in ostanem do nedelje. In še nekaj takih poznam.«

»Torej ljudje v Radencih nimajo pravic kot Ljubljančani. Škodil turizmu? Zakaj pa? Zaradi nastanitev! Preštejte se v nedeljo zjutraj, ne bo vas 20.«

»Takšni dogodki oživijo kraj, privabijo ljudi iz vseh koncev Slovenije, tudi tujine, pri nas pa se nad tem vsi, ki niso del tega, samo pritožujejo.«

»Ne razumem, zakaj toliko slabe volje zaradi ene sobote. Povsod po tujini, kjer sem bila, živijo za takšne dogodke, navdušeno sprejmemo vse, ki pridejo, se veselijo, navijajo, predvsem pa se jim ne mudi ravno tisti dan v trgovino in se ne jezijo na varnostnike, ker je zaprta cesta. Kaj, ko bi se nehali zapirati v svoje mehurčke in pokazali malo dobre volje?«