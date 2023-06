Maraton povezal različne generacije (FOTO)

V Domu starejših občanov Gornja Radgona je potekal tridnevni, že 14. medgeneracijski športno-zabavni maraton, ki je združil otroke Vrtca Manka Golarja, stanovalce doma starejših in varovance VDC Murska Sobota, enota Gornja Radgona. Dogodek so zaznamovali smeh, sodelovanje in navdušenje nad športom ter prav posebno presenečenje na zadnji dan: obisk smučarskega skakalca Ceneta Prevca kot častnega gosta. Zaključka športno-zabavnega maratona se je udeležila tudi radgonska županja Urška Mauko Tuš.

Maraton so pripravili že 14.

Tako so že 14. leto zapovrstjo organizatorji združili različne generacije in jih povabili k sodelovanju v športno-zabavnih igrah. Otroci, starejši občani in varovanci VDC so se pomerili v številnih dejavnostih, ki so spodbujale sodelovanje, gibanje ter medgeneracijsko povezovanje, izzivi pa so bili prilagojeni zmožnostim in interesom vseh udeležencev. Glavni cilj ni bil zmaga, temveč uživanje v skupnih trenutkih ter pozitiven odnos do telesne aktivnosti in gibanja. Otroci so se lahko učili od starejših, ti pa so v zameno prejeli svežo mladostno energijo in radost.

Veliko žogo je potiskal tudi Cene Prevc.

Po koncu maratona

Dogodek je povezoval Samo Tuš, ki že vrsto let skrbi, da poteka v veselem vzdušju, srečanje s Prevcem pa je bilo nepozabno doživetje za vse navzoče. Smučarski skakalec je delil svoje izkušnje in navdušil s pogumom, vztrajnostjo in predanostjo športu, udeležence pa je dodatno spodbudil k ukvarjanju s športom ne glede na starost. Po koncu maratona so bili organizatorji ob brezhibni izvedbi deležni pohval, udeleženci pa so se vrnili domov s številnimi lepimi spomini in obljubo, da bodo sodelovali tudi v prihodnjem letu.