Maraton Franja: šteje furanje, ne sekunde (FOTO)

V soboto točno ob osmi uri zjutraj se je na Kongresnem trgu v Ljubljani nekaj čez 600 kolesarjev in kolesark vseh starosti pognalo na osmo izvedbo Barjanke, rekreativnega netekmovalnega dela Maratona Franje. Dan je napovedoval, da jih bo na 77 kilometrov dolgi progi po Ljubljanskem barju ves čas spremljalo sonce. In tako je tudi bilo, prvi vročinski val v tem letu je poskrbel, da je marsikdo med kolesarjenjem potarnal glede vročine. A to nikakor ni pokvarilo doživetja. Prav vsi so lahko spet brezskrbno uživali v edinstveni naravi ljubljanskega morosta.

Gradnja avtocestnega priključka na Brezovici je tudi letos pot trase nekoliko spremenila, saj je reka kolesarjev z glavne Tržaške ceste na stranpot zavila šele na Logu in ne, kakor je bilo to prejšnja leta, na Brezovici. Spremljevalno vozilo je od starta do prvega odcepa umirjalo hitrost vožnje na 20 kilometrov na uro, tako da je šlo od začetka morda celo malo prepočasi. A nič ne de, saj je pri Barjanki res pomembno le sodelovanje in ne, kdo prej pride skozi ciljno ravnino v BTC Cityju.

Dobršen del poti gre po makadamu. FOTO: Mitja Felc

Aplavzi in vzpodbudne besede so bržkone najboljši energijski dodatek na poti.

Vrhniška poslastica kot doping FOTO: Mitja Felc

Da so organizatorji z uvedbo Barjanke, namenjeno kolesarjem vseh generacij in telesne pripravljenosti, zadeli žebljico na glavíco, je zdaj že povsem jasno. To ne dokazuje le vsakič večje število prijavljenih, temveč tudi generacijska razlika. Verjetno letošnja najmlajša udeleženka, sedemletna Ela, je Barjanko tokrat samo okusila in brez dvoma jo je navdušila. Zato je bilo kar nekaj razočaranja, ko ji je mama na prvi okrepčevalni postaji v Bistri pri Vrhniki pojasnila, da bo za začetek dovolj. Tudi to je prednost Barjanke – da jo lahko prilagodite svojim potrebam in zmožnostim.

Ob trasi so se zvrstili raznoliki kolesarji, od tistih s tisoče evrov vrednimi specialkami ali električnimi kolesi do udeležencev z vsakdanjimi, celo mestnimi kolesi. Ključno je, da ima kolo prestave, saj se – čeprav gre večinoma za ravninsko traso z le dvema resnejšima vzponoma (na koncu Borovnice se povzpne na hrib in nadaljuje prek mostu stare železnice in pa na Jezeru pri Podpeči) – hitrosti povzpnejo tudi nad 30 kilometrov na uro.

A ker gre dobršen del poti po makadamu, pretirano dirkanje pa preprečuje tudi spremljevalno vozilo, se povprečna hitrost giblje okoli 20 kilometrov na uro.

44. Maraton Franja BTC City Ljubljano so konec tedna preplavili rekreativni kolesarji, ki so se od petka do nedelje merili na 44. Maratonu Franja BTC City. Tega je od prve izvedbe leta 1982 doslej prevozilo več kot 150.000 kolesarjev iz 80 držav. Kolesarsko dejanje se je v slovenski prestolnici v petek začelo s kronometrom med Ljubljano in Domžalam ter nazaj. V soboto so izvedli Barjanko, Medexov družinsko-šolski maraton, za najmlajše Vzajemkov otroški kolesarski izziv na en kilometer, prvič tudi gorskokolesarsko preizkušnjo Ljubljanski zmajev MTB izziv (97 km). V nedeljo sta bila na vrsti še glavni dejanji, veliki (156 km) in mali (97 km) maraton.

V slogu zmagovalca skozi cilj FOTO: Mitja Felc

Ravno to – sodelovanje, ne tekmovanje – je bistvo Barjanke. Pot vodi skozi šest občin (Ljubljano, Brezovico, Log - Dragomer, Vrhniko, Borovnico, Ig in Škofljico), ki si delijo ta čudoviti košček Slovenije. Med številnimi udeleženci je bil že četrtič tudi 11-letni Brin, ki je celotno traso Barjanke prevozil že tretjič, prvič je šlo le do Jezera. Do tam je letos zmogla tudi njegova 8-letna sestra Ula, ki je bila jasna: »Če bi mi mami in oči dovolila, bi šla cel krog, ker mi je res super, pa sploh še nisem utrujena. Komaj čakam naslednje leto.«

Ela (levo) je bila letos najmlajša udeleženka. FOTO: Mitja Felc

Pa tudi sicer je bilo opaziti kar nekaj malih nadobudnih rekreativnih kolesarjev, ki so s svojimi malimi kolesi gonili in delali precej več od nas starejših. A prav vsi z nasmeškom na obrazu. Dodatna motivacija tako za odrasle kot za mlade pa so bili domačini, ki so ob cesti ali z domačih balkonov bodrili kolesarje. Aplavzi in spodbudne besede so bržkone najboljši energijski dodatek na poti. Ta je sicer za vse kolesarje priskrbljen v Bistri, kjer so vsekakor največja poslastica vrhniški štruklji, v Jezeru pri Podpeči in v središču Iga.

Kombinacija gibanja, dobre družbe in naravnih lepot je tisto, kar privablja kolesarje znova in znova, da odkrivajo tudi ta za marsikoga iz okolice neznan čudoviti košček naše dežele. Osma izvedba Barjanke je tako znova upravičila svoj sloves.