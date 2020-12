Manuela lepša dni socialno ogroženim otrokom

OSEBNI ARHIV M.K. Salon je zaprt. FOTO: Osebni arhiv

Združila lokalce

Akcijo širijo v druge kraje in občine, tako so že imenovali ambasadorje v Šentjerneju, Trebnjem, Ljubljani.

Kupiš ali spečeš sam

OSEBNI ARHIV M.K. Darovi se zbirajo, ljudje jih pošiljajo in prinašajo v Šentjanž. FOTO: Osebni arhiv

V težavah spoznaš prijatelja, to je izkusila tudi 36-letna. Zato se je v teh dneh z možem dodatno angažirala, da polepša turobne praznične dni otrokom iz socialno ogroženih družin. Z 32-letnim partnerjemživita v Šentjanžu, tu sta si ustvarila dom, imata kmetijo. Manuela ima frizerski salon, a je zavoljo ukrepov spet zaprt. Tako je bilo tudi marca in aprila letos. Takrat so ji nasproti prišli domači gasilci iz PGD Šentjanž, prav v njihovem domu ima svoj salon in jim plačuje najemnino.»Do nadaljnjega so mi zamrznili plačilo najema zaradi izrednih razmer,« je marca povedala za Slovenske novice, gasilci iz Šentjanža, društvu predseduje, pa so postali zgled številnim.Sogovornici ne zmanjka dela, pomaga Gorazdu, skupaj pa bdita nad japonskimi prepelicami, nad katerimi sta se navdušila pred leti. Sprva bolj iz radovednosti, potem pa ju je rejec, kjer sta kupila nekaj ptic, prepričal, da si lahko z nekaj trdega dela obogatita družinski proračun. Rečeno, storjeno. Pridna sta, delata. Iz jajc, ki jih vsak dan izležejo prepelice, pa danes pripravljata vsaj devet domačih okusnih produktov. K sodelovanju jima je uspelo privabiti še nekaj okoliških pridelovalcev, združili so moči v facebook skupini Top dostava. Danes paz možem družbi vrača nekaj dobrega.»V teh časih krize sem večkrat pomislila na otroke iz družin, ki živijo v težkih razmerah. Koliko jih je, ki ne bodo dobili ničesar za praznike zaradi finančne stiske staršev. To vprašanje se mi poraja že dlje. Ob veliki podpori krasnega moža Gorazda sem se odločila, da izpeljeva akcijo Ti si veliko sonce,« pove Ela, ki bi rada polepšala dan otrokom iz občine Sevnica, kjer Šentjanž leži.Kako torej pomagati? Na dva načina. »Pri nas, prek naše facebook skupine Top dostava, lahko kupite domače dobrote. Lahko podarite sadje, med, jajca in vse, kar je na voljo v naši ponudbi. Koliko boste darovali, je vaša odločitev. Vsak kilogram, škatlica jajc, hlebec kruha, potica šteje. Če pa se ne odločite za nakup in bi radi kljub temu pomagali, pa lahko kaj spečete tudi sami (štrudelj, potico, piškote ...), in določili bomo dan prevzema dobrot ter jih s preostalimi donacijami dostavili otrokom,« pove Manuela, ki je dosegljiva na telefonski številki 069 664 284.»Trenutno zbiramo za 10 družin, torej 27 otrok iz občine Sevnica. Hvala za pomoč, otroci bodo navdušeni,« dodaja sogovornica. S pomočjo Območne enote Rdečega križa Sevnica ji je uspelo priti do teh otrok, vsak od njih pa bo dobil tudi posvetilo, ki ga bo pripravila s svojo ekipo. V paketu bo tako prejel nekaj dobrega. V teh dneh pa širijo akcijo v druge kraje in občine, tako so že imenovali ambasadorje v Šentjerneju, Trebnjem, Ljubljani, odziv je dober. Šteje pa vsak nasmeh, ki ga bodo zvabili na usta otrok, ki so večkrat lačni kot siti, kruha in pozornosti.