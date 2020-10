Manja Gašpar se trudi za svojega Vida, a kaj ko so starši prepuščeni samim sebi

Ni veliko pogumnih žensk in mamic, ki si upajo vsakemu povedati svoje mnenje v obraz. Ena takšnih je Manja Gašpar, mamica triletnega Vida, ki je na svet privekal s cerebralno paralizo. Čeprav smo tudi v našem časniku pred leti poročali, kako starši Manja in Robert Gašpar iz Borove vasi v Mariboru za terapije, ki jih je mali Vid nujno potreboval, zbirajo stari odpadni časopisni papir, pa se situacija v vsem tem času ni veliko spremenila.Vid se je rodil pred dobrimi tremi leti. A prvorojenca Gašparjevih so morali takoj po rojstvu oživljati, nato so ga za 72 ur dali v tako imenovano ohlajeno posteljico, priklopljenemu na aparate so ...