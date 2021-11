Manica Janežič Ambrožič bolna, na TV Slovenija našli novega šefa

Programski svet RTVS je v ponedeljek potrdil programsko-produkcijski načrt (PPN) za leto 2022. Na današnji novinarski konferenci so pristojni predstavili programske spremembe in novosti, med katerimi pa je tudi prihod nove vršilke dolžnosti odgovorne urednice Informativnega programa Televizije Slovenije po odstopu odgovorne urednice Manice Janežič Ambrožič. Informativni program bo po novem vodila Jadranka Rebernik.

Vršilec dolžnosti direktorja TV Slovenija Valentin Areh je pojasnil, da so bile na seji programskega sveta pripombe čez oddaji Tarča in Studio City, a da sam ni pristojen za vsebine informativnega programa. Pristojnost za vsebino je pri v. d odgovorne urednice, ki je za zdaj še Ambrožičeva. Spomnimo, da je ta odstopila, ker se ni strinjala s programskimi spremembami. Arh jo je prosil, naj ne odstopi oziroma naj svoje delo nadaljuje do konca mandata oziroma do konca volitev naslednje leto, a je to zavrnila.

Jadranka Rebernik bo postala v. d.odgovorne urednice informativnega programa. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Ambrožičeva je iz zdravstvenih razlogov Areha prosila za čimprejšnjo menjavo. Ta je vsem zaposlenim v informativnem programu poslal vabilo, da se prijavijo za vodjo informativnega programa, a je razočarano pojasnil, da je prijel le eno prijavo, in sicer urednice. Predvidoma danes bo Rebernikova imenovana za novo v. d. odgovorne urednice informativnega programa. »Nisem imel izbire,« je komentiral Areh.

»Rebernikova je del najožje ekipe Manice Janežič Ambrožič in Manica je Rebernikovo tudi osebno nagovarjala k prijavi, iz česar sklepamo, da ima zaupanje in izkušnje za delo, s katerim lahko začne nemudoma,« je dejal Areh in dodal, da Rebernikova sicer ne podpira novega PPN, a mu tudi ne nasprotuje, zato upa, »da bomo našli skupni jezik in rešitev za vse zaposlene«.

Nov programsko-prudukcijski načrt je bil med nekaterimi novinarji deležen kritik, saj da je v pomembnem delu nedorečen in da ni jasno, kako bi ga sploh lahko izvajali, na kar pa Areh odgovarja: »Problem je v komunikaciji. Številni ljudje, ki so se podpisali pod nasprotovanje programskim spremembam, so mi priznali, da programsko-produkcijskega načrta za 2022 niso prebrali«.

To so spremembe informativnega programa Krčijo se vsebine na tretjem programu, občutno več jih bo na drugem. Na drugem je predviden nov informativni blok od 20. do 22. ure, ki bo vključeval poročila ob 20. in 21. uri, rubrične oddaje, kot sta Točka preloma in Koda, prav tako pa tudi poročila s področja zabavne kulture. Dolžino dnevnika ob 13. uri so prilagodili na 13 minut, dolžino večernega dnevnika na 20 minut in dolžino Odmevov na 25 minut. Gledalci si bodo po novem lahko ogledali kulturne novice po Dnevniku in ne bodo odrinjena na konec programa, je dejal Areh. Informativnega programa ne krčijo, ampak ga bodo razširili za 65 ur. Poleg novega informativnega bloka na drugem programu bo za 43 odstotkov več novic iz sveta, poleg tega pa analize mednarodnih dogodkov, oddaje s področja zdravja, potrošništva, znanosti in tehnologije, kar je po Arehovih besedah pomembna novost na slovenskih televizijah. Za spremembe v informativnem programu so se odločili, ker so od leta 2003 izgubili polovico zvestih gledalcev. Na program prihaja tudi nekoč legendarna oddaja Podarim dobim, ki jo je vodil Janez Hočevar Rifle.

​