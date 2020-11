Managerjeva lestvica: to so najbogatejši Slovenci

4. družina Lah : 164 milijonov evrov

Premoženje, ki ga vrednotimo, so večinoma deleži podjetij. Vse pomembnejše pa so v zadnjih letih kupnine, ki letos pomenijo že približno tretjino premoženja celotne stoterice. (Revija Manager)

Že sedmič zapored na vrhu Managerjeve lestvice ostajata zakoncain. Njuno premoženje so ocenili na 689 milijonov evrov. Verjetno ga skoraj ni Slovenca, ki ne bi poznal katere od njunih stvaritev, ki je prišla iz podjetja z razvedrilnimi mobilnimi aplikacijami Outfit7. Tega sta januarja 2017 prodala kitajskemu holdingu United Luck Group za kar milijardo dolarjev. Če bi ga prodajala danes, Manager računa, da bi zanj lahko iztržila dvakrat oziroma trikrat toliko kot v 2017.Na drugem mestu stain partnerica, ki sta se nekoliko približala Loginoma (premoženje ocenjeno na 345 milijonov evrov). »Glavnina premoženja je ocena kupnine za 55-odstotni delež v Studiu Moderna, razlog za rast pa je vroča prodaja ležišč v ZDA, kjer se kosata s tamkajšnjimi borznimi zvezdami,« ugotavljajo pri Managerju.Na tretjem mestu je z 210 milijoni evrov premoženja, ki je tudi znan iz zgodbe Outfit7.Od četrtega mesta naprej sledijo:Najvišji skok je uspel, največjemu lastniku trboveljskega Dewesofta. Vrednost premoženja se je po oceni Managerja praktično podvojila na 73,8 milijona evrov. Med novinci sta športna asain. Premoženje prvega ocenjujejo na 51,4 milijona evrov, Kopitarja pa na 31,5 milijona evrov. Poleg omenjenih športnikov so med novinci še nekdanji sanator Elana, večinski lastnik proizvajalca kmetijske mehanizacije SIP Šempeter, družina, ki se ukvarja z gradbeništvom in uvozom pijač (VOC Ekologija in Ahac), izkušeni podjetnik in vlagatelj(Metro) ter izdelovalec vratVrednost premoženja stoterice letos znaša 5,8 milijarde evrov, kar je 147 milijonov več kot lani. Ne glede na to pa se je prag za vstop na lestvico 100 slovenskih najtežjih znižal na 20,9 milijona evrov.