Mama slavi: Moj otrok v šoli ne nosi maske. Ravnatelj ji odgovarja

Številni starši se po družbenih omrežjih hvalijo, da njihovim otrokom v šolah ni treba nositi mask. »Jasno in glasno (odločno in kulturno) sem povedala ravnatelju v obraz, da tega ne pustim, pa če to dosežem zlepa ali zgrda,« je zapisala ena izmed mam v eni izmed skupin na facebooku. Dodala je še, da so se »ostali starši opogumili in zahtevali isto«. Sodeč po njenih besedah, šola o nenošenju mask otrok ne poroča ministrstvu, da ni sankcij, zato je pohvalila učitelje in ravnatelje., predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev, je za Slovenske novice potrdil, da nekateri starši res zelo pritiskajo: »Tako daleč je vse skupaj šlo, da so si naročili pravno mnenje neke pravne pisarne, v katerem šole in ravnatelje opozarjajo na domnevne kršitve zakonov in celo ustave in grozijo z ne vem kakšnimi posledicami. Na žalost pri tem očitno ne razumejo (nočejo razumeti?), da odloke pišejo in sprejemajo na vladi, da okrožnice pišejo na šolskem in zdravstvenem ministrstvu in drugih ministrstvih, da so avtorji priporočil na Nijz in da smo šole samo izvajalke ukrepov, ki nam jih naložijo. In nas nadzirajo in sankcionirajo, če jih ne bi izvajali.« Pečan je starše ob tem pozval, naj svoje proteste, opozorila, grožnje ... naslavljajo na prave, zgoraj navedene institucije. »Šolam s tem samo povzročajo povsem nepotrebno dodatno delo z obilico administriranja, kar jemlje energijo, ki bi jo dosti bolje lahko uporabili za delo v šoli v teh res težavnih razmerah.«Na šolskem ministrstvu (MIZŠ), ki ga vodi, so poudarili, da glede uporabe zaščitnih mask zaupajo strokovni presoji strokovne skupine ministrstva za zdravje in predstavnikov Nijz, ki uporabo zaščitnih mask, poleg umivanja rok in fizične razdalje, izpostavlja kot enega najučinkovitejših ukrepov za preprečevanje širjena covida 19. Odlok je zavezujoč predpis, izdan na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, kršitev odloka pomeni prekršek, poudarjajo na MIZŠ.»V primeru, ko učenci oziroma dijaki ne nosijo maske (zaradi odločitve staršev), ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vodstvom šol predlaga, da starše takoj seznanijo z obveznostjo nošenja zaščitnih mask, kot jo določa veljavni odlok, in jim pojasnijo, da je nošenje zaščitnih mask kot nujen in učinkovit ukrep predlagala strokovna skupina ministrstva za zdravje, da je obveznost nošenja določil odlok, ki ga je sprejela vlada, in da ravnatelj kot poslovodni in pedagoški vodja šole ne more presojati strokovnih ukrepov, ki jih predlaga zdravstvena stroka,« navajajo.Edini razlog, ki je lahko opravičena izjema od obveznosti nošenja mask, je zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske, poudarjajo na ministrstvu. »Če starši učenca oziroma dijaka tudi takšne razlage ne bodo sprejeli, jih naj vodstvo šole seznani, da so dolžni, tudi zaradi varovanja javnega zdravja, o tem podati obvestilo inšpektoratu za šolstvo in šport, ki na podlagi 46. a členom zakona o nalezljivih boleznih na področju vzgoje in izobraževanja izvaja nadzor nad ukrepi iz 39. člena istega zakona. Nadaljnje postopke bo v zvezi s tem izvedel inšpektorat za šolstvo in šport,« opisujejo, kakšen mora biti postopek. Ki pa, če gre verjeti zgornjemu zapisu mame, v številnih primerih obstaja zgolj na papirju.