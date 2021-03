Mama sedmih slavila 90

Vnukinja Melita Muhič, ki je direktorica občinske uprave, ji je v imenu občine izročila darilo.

Ob upoštevanju ukrepov NIJZ za preprečitev širjenja covida-19 je bilo še posebno slovesno priv Sovjaku, v občini Sv. Jurij ob Ščavnici. Kako tudi ne, ko pa je, sicer s trimesečno zamudo, okrogli življenjski jubilej, 90-letnico, praznovala mama sedmih otrokSlovesnost so pripravili otroci z družinami, slavljenko pa je z obiskom in šopkom rož počastil tudi župan. Spomnil jo je na dni, ko je delala kot kuharica na šoli, nedaleč od svojega doma na Stari Gori. Kot je dejal, je za učence skuhala najboljše zelje in pripravila najboljši kakav.Z njim je prišla tudi direktorica občinske uprave, ki je, mimogrede, njena vnukinja, in ji je v imenu občine izročila velik šopek. Sicer pa je bilo slavje v glavnem namenjeno srečanju njenih otrok.Veronika se je rodila v družini17. decembra 1930 v okolici Male Nedelje. Družbo ji je delal le brat. Leta 1956 se je pri Sv. Juriju ob Ščavnici poročila z zdaj že pokojnimV zakonu se jima je rodilo sedem otrok:in. Danes jo razveseljuje 11 vnukov in 12 pravnukov. Vse od poroke sta z možem živela v šoli na Stari Gori, kjer je bil Karlek, tako so ga klicali, »šuldiner« oziroma hišnik, ona pa je skrbela za šolsko kuhinjo in čiščenje šole, ob tem pa pomagala možu pri vseh delih. Kot je dejala, so morali za zimo pripraviti 30 kubičnih metrov drv ter v klet spraviti 30 ton premoga. Čistila in krasila je tudi cerkev Sv. Duha na Stari Gori, kjer je bil mož kar 27 let mežnar; oba pa sta skrbela tudi za ročno zvonjenje.Veronika še opravlja manjša dela v vinogradu pred hišo, na vrtu pa goji zelenjavo. Pri njej živi sin Stanko z ženo, ki lepo skrbita zanjo. Jubilantka pa še vedno z zanimanjem prebira tudi Slovenske novice, ki vsak dan prihajajo v njeno hišo.