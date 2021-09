Mama narava na Kunigundi

Varuha narave so postavili lani.

18 dni je nastajala skulptura.

Vsako leto v avgustu mladi ustvarjalci, umetniki, slikarji, kiparji, kulturniki in glasbeniki predstavijo razmišljanja o naši družbi in anomalijah ter hkrati zahtevajo, da se ob spremembah ohranjata človečnost ter dialog med generacijami. Letos so se ukvarjali z zrcaljenjem.Festival je prinesel koncerte, razstave, performanse, delavnice in urbane športe. Tokrat so pripravili kar 17 dogodkov v spomin na zgodbo o lepi služabnici Kunigundi, ki je živela na Velenjskem gradu in so jo oblastniki razglasili za čarovnico. Po krivem so jo obsodili in vrgli v vodnjak.Izstopajoči performans letošnje sezone, projekt, je zaznamoval dogajanje velikopotezno, saj bo, kot tudi že lanskoletna naravna skulptura, opominjal mimoidoče na moč ustvarjalnosti mladih umetnikov in tistih, ki družbi brezkompromisno nastavljajo zrcalo.Na brežini Škalskega jezera je zrasla zelena skulptura, ki jo je pomagalo postavljati kar 40 prostovoljcev in Aljinih prijateljev. 18 polnih dni je bilo potrebnih, da je iz vrbja in ločja ter drugih naravnih materialov pod vodstvom avtorice postavilo ogromno, več kot 20 metrov dolgo Mamo naravo. Delo mlade umetnice je nastajalo na odprtem ateljeju v naravnem okolju, ki se zliva z občestvom Škalskega jezera, nastalega po rudarjenju in je zdaj naraven in rekreacijski park. Kroflova je ob odprtju velikanske podobe povedala: »Porodila se je v mislih, v sanjah. Nastajala je ideja, da izvira vse iz maternice in oživi ter se razrašča. Skozi razgovore, debate, skozi razmišljanja in ustvarjanje, zrcaljenje nasprotij v družbi je nastala tale Mati.«Umetnica je že leto pred tem za festival mladih kultur Kunigunda ustvarila po podobnem konceptu prvo od velikih naravnih umetnin in jo umestila le streljaj stran na bregu jezera od letošnje. Vrbovega Varuha narave nista uničila ne mrzla zima in ne letošnje vroče poletje.Kot je bilo še slišati ob tem, je napočila skrajnost, da premislimo, kakšni smo kot družba, strašljiv da je razkorak odnosov med ljudmi. Zrcali pa se ob Škalskem in Velenjskem jezeru tudi že trasa hitre ceste, ki bo zarezala med obe obali in le še poudarila to zrcaljenje, ki je ogromen razkorak med željami in potrebami časa. Cesto v neposredni bližini že gradijo.