Mama napadenega Tea razkrila ozadje grozljive noči v Poreču: »Ni se prepiral, oni so začeli!«

Zdravstveno stanje 19-letnega dijaka Tea z Vrhnike, ki je bil sredi vrhunca poletne turistične sezone brutalno napaden v samem središču Poreča, v lokalu Saint & Sinner in pred njim, se je poslabšalo. Po sobotnem prevozu iz puljske splošne bolnišnice v ljubljanski klinični center nam je njegova mama Tina Tkalec včeraj povedala, da so ga premestili na intenzivni oddelek. Napad je bil izredno silovit – utrpel je počeno lobanjo, poškodbe očesa, ušesa ter drugih delov telesa. Po neuradnih informacijah naj bi hrvaški policisti včeraj izsledili oziroma privedli še tri nasilneže, ki da so v noč...