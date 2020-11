Mama ji je umrla, ostala je brez službe, pa se je nekako znašla

V času epidemije je vlaganje vlog na centre za socialno delo možno na naslednje načine: prek e-uprave, po elektronski pošti, po navadni pošti in v poštne nabiralnike na centrih za socialno delo. V izjemnih primerih se vloga lahko odda tudi po telefonu.

»V soboto je na vratih naše družinske hiše pozvonila študentka. Nežnega obraza in s sklonjeno glavo nam je ponudila vlažilne robčke in pojasnila, da se po smrti svoje mame, ki je umrla zaradi raka, in po izgubi službe zaradi epidemije covida 19 poskuša preživljati s prodajo izdelkov od vrat do vrat. V zameno za robčke sem ji dal bankovec, a cmok v grlu kar ni izginil. Njen primer ni osamljen,« nam je pisal bralecin vprašal, kam se ljudje lahko obrnejo po pomoč, če so se posredno tudi zaradi covida znašli v socialni stiski.Osebe (oziroma družine), ki so se zaradi covida 19 znašle v stiski, se lahko obrnejo na centre za socialno delo, ki izvajajo prvo socialno pomoč, kjer bodo dobile ustrezne informacije glede reševanja svojih težav (npr. o svojih pravicah). Svetujemo, da se zaradi covida 19 na centre za socialno delo obrnejo po telefonu in ne osebno.Pravice, ki jih lahko uveljavlja samska oseba, ki je zaradi covida 19 izgubila službo, so pravica do denarne socialne pomoči, pravica do varstvenega dodatka, pravica do izredne denarne socialne pomoči, pravica do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do subvencije najemnine.Kadar ima oseba družino, lahko uveljavlja pravico do otroškega dodatka, državne štipendije, subvencijo plačila vrtca ter subvencijo malice in kosila za otroka. Pravice se uveljavljajo pri centru za socialno delo, pristojnem glede na njihovo prebivališče. Za pridobitev pravice je treba vložiti vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Do pravic so upravičeni le v primeru, če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje.Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti je podalo centrom za socialno delo navodilo, da v času, ko veljajo izredni ukrepi, pristopijo k fleksibilni razlagi obstoječih zakonskih določb, kar pomeni, da pri ugotavljanju pogojev za priznanje pravic iz javnih sredstev zakonske določbe upoštevajo življenjsko, razumno in primerno trenutnim razmeram.Za pridobitev pravice do izredne denarne socialne pomoči je treba vložiti 'vlogo za izredno denarno socialno pomoč'. Ministrstvo je podalo usmeritve tudi v postopkih priznavanja izredne denarne socialne pomoči, ko je treba individualno ugotoviti socialno stisko. Centri za socialno delo imajo pri odločanju o izredni denarni socialni pomoči diskrecijsko pravico, ki jo je treba pri odločanju uporabiti preudarno, življenjsko, predvsem pa upoštevajoč okoliščine in razmere, v katerih so se posamezniki oziroma družine nepričakovano znašli. To pomeni, da se lahko pri odločanju upoštevajo tudi okoliščine, ki v normalnih razmerah ne predstavljajo razlogov za dodelitev izredne denarne socialne pomoči, kadar gre za izredne okoliščine zaradi višje sile.