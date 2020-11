Mama in štirje otroci ostali brez doma, zgoreli so tudi prihranki

Pomagajmo družini

Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati družini Krznar z Zgornje Ložnice, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za Krznarjeve, sklicna številka 7237. Odslej lahko pomagate tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.

Najmlajši je hotel skočiti v gorečo hišo

PGD ZGORNJA BISTRICA Zagorelo je v dimniku in se hitro razširilo po hiši. FOTO: PGD Zgornja Bistrica

ANITA SKUBIC Družina Krznar je v požaru izgubila vse. FOTO: Anita Skubic

Nujno potrebujejo nov dom

Hišo bo treba podreti

Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da se je dimniški požar razširil po ostrešju, po oceni statika pa bo treba ostanke 10 x 14 metrov velike hiše popolnoma porušiti. Požar so pogasili gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev (PGD) Zgornja Bistrica, Slovenska Bistrica, Tinje in Videž. Oviral jih je močan veter.

Na Zgornji Ložnici pod Pohorjem, v občini Slovenska Bistrica, so ognjeni zublji petčlanski družini vzeli dom. Zagorelo naj bi zaradi izjemno močnega vetra, ki je dimu in iskram preprečeval izstop skozi dimnik. Zgorelo je vse, kar so imeli, pohištvo, računalniki, oblačila in obutev, osebni predmeti ... Mami samohranilkiin štirim nepreskrbljenim otrokom, starim od 11 do 19 let, je ostalo zgolj tisto, kar so imeli na sebi.Edino, kar je najstarejšemu izmed otrok,, uspelo rešiti, je njihova muca. A tako kot se je 19-letni fant zavzel, da je rešil mačje življenje, je takoj postalo jasno, da družina, ki se je do zdaj ukvarjala s kmetovanjem, potrebuje pomoč, da bo lahko na novo zaživela. Že doslej so živeli zelo skromno, a ponosno in dostojno življenje.V tem času, ko družina čaka na ureditev začasnega stanovanja, ki sta jim ga ponudili občina in civilna zaščita Slovenska Bistrica, mama Bernardka, sin David, ki je končal Srednjo biotehniško šolo Maribor in čaka na zaposlitev, srednješolca, 17-letnain 16-letni, ter 11-letni osnovnošoleczačasno živijo pri Bernardkini sestri.V sredo, 21. oktobra, ko jim je zgorel dom, so bili doma trije. Mama in najstarejši sin sta v hlevu molzla krave, ko sta zaslišala jok in kričanje najmlajšega Anžeja. Opazil je namreč, da gori ostrešje.»Zelo hudo je, ko vidiš, da ti gori vse, kar imaš, in ko veš, da boš ostal brez strehe nad glavo. Tekla sem v hišo, da bi kaj rešila, a mi v paniki in šoku ni uspelo prav nič. Če je že tako, smo vsaj veseli, da je David, ki je najprej poklical gasilce, rešil našo mačko. Anžej je jokal, hotel je kar skočiti v hišo, da bi rešil, kar bi lahko, pa tudi njemu ni uspelo. Zgorelo je vse, kar smo imeli, razen oblačil, ki smo jih imeli na sebi. Posebno mi je hudo, ker je David imel v sobi prihranke za avtošolo in je še denar zgorel. Upam, da bo kmalu dobil službo in si zaslužil za šoferski izpit. Med čakanjem na gasilce, ko je bila za nas vsaka sekunda daljša od minute, smo bili panični in prestrašeni. Gasilci so sicer hitro prišli, a jim žal ni uspelo veliko rešiti. Vse bo treba porušiti in hišo graditi na novo, kajti temelji so slabi in se ne more obnavljati,« nam je razlagala Bernardka. In še dodala, da je bila hčerka takrat pri fantu, srednji sin Anej pa je pri prijatelju pomagal delati silos.»Kako zelo smo veseli, da imamo takšne sosede in predsednika krajevne skupnosti! Ne vem, kako bi se vsem zahvalila. Gasilci, sosedje in vsi so pripravljeni pomagati tako ali drugače. Vse to mi je vrnilo vero v človeka. Prepričana sem, da se nam bo nekoč uspelo vrniti na naše pogorišče,« med glasnim jokom pove Bernardka Krznar.Takoj po požaru sta domača krajevna skupnost in Rdeči križ Slovenije priskočila na pomoč, občina Slovenska Bistrica pa je družini priskrbela neprofitno stanovanje. Tudi sosedje so se zelo izkazali, saj so jim, kot je povedala sekretarka Območnega združenja RK Slovenska Bistrica, podarili oblačila in osnovne življenjske potrebščine. »Osnovna šola Pohorskega odreda je ob tragediji njihovemu šestošolcu, najmlajšemu članu družine, že priskrbela šolske potrebščine, KS Zgornja Ložnica pa jim je priskrbela tudi računalnike, da bodo lahko spremljali pouk na daljavo,« je povedala.Kot je povedal predsednik Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica, je družina že pred tragedijo živela v težkih razmerah, zato prosijo za pomoč vse, ki bi jim lahko pomagali zgraditi nov dom in stopiti na novo, prijaznejšo pot življenja. »Družina Krznar nujno potrebuje sredstva za nov dom. Čeprav jim je občina ponudila stanovanje v Slovenski Bistrici, v njem ne morejo ostati za vedno. Čim prej se hočejo vrniti domov, na Ložnico, saj imajo tam gospodarsko poslopje in 40 glav živine, ki jim predstavljajo edini vir dohodka,« je še dejal.